Auch nach 47 Jahren ist er gierig nach neuen Technologien

Er hat die Technik kommen und gehen sehen: Hubert Scheitenberger hat sein ganzes Berufsleben – bis auf eine kurze Auszeit auf der Alm – beim Bürotechnikunternehmen Bissinger in Gundelfingen verbracht. Jetzt geht er in Rente

„Den Herrn Scheitenberger? Ja, den kenn’ ich. Ist ja auch schon eine Weile hier“, sagt ein junger Mitarbeiter im Lager, als er einen an den Haupteingang der Gundelfinger Bürotechnik-Firma Bissinger bringt, weil man sich auf dem Firmengelände verlaufen hat. Eine Weile, das ist fast schon untertrieben, doch für Hubert Scheitenberger selbst fühlt es sich gar nicht so an. „Mir kam das immer kurz vor“, sagt der 65-Jährige. Der Lauinger wird auf dem Flur von allen Seiten gegrüßt. Kein Wunder, nach 47 Jahren im selben Betrieb.

Scheitenberger wird zum Monatsende offiziell aus dem Unternehmen ausscheiden, in dem er sein komplettes Berufsleben verbracht hat. Sein letzter Arbeitstag war jedoch schon am Montag. Das letzte Mal durch die Schiebetür am Eingang gehen, da kommt Freude, aber auch ein bisschen Wehmut auf, sagt Scheitenberger. „Zu den Kollegen, aber auch zu den Kunden hat man schließlich ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut.“ Der 65-Jährige wirkt ruhig, antwortet immer mit Bedacht, wenn er über die Arbeit spricht. 33 Mitarbeiter hat er zuletzt dirigiert, in seiner Laufbahn bei Bissinger auch immer wieder Auszubildende begleitet.

„Das hat Spaß gemacht mit den jungen Leuten. Man unterschätzt oft, zu was die fähig sind, und ich bin echt stolz auf sie.“ Manche seiner Zöglinge seien in Gundelfingen geblieben, manche in anderen Firmen auf guten Positionen untergekommen. „Mit meinen Azubis habe ich versucht, verständnisvoll umzugehen. Da bespricht man auch mal private Probleme, bei uns war es immer sehr familiär.“

Scheitenberger selbst kann man als Azubi der ersten Stunde bezeichnen. 1973 beginnt er seine Lehre beim Unternehmensgründer Siegfried Bissinger. Er lernt Büromaschinenmechaniker, einen Beruf, den es in der Form heute gar nicht mehr gibt, beschäftigt sich damals noch mit der Reparatur von elektromechanischen Schreib- und Rechenmaschinen. Die Geräte hätten damals nur einfache Rechnungen zustande gebracht, erinnert sich Scheitenberger. Im Empfangsbereich des Unternehmens sieht man, was der 65-Jährige meint. Apparate, die seinerzeit echte Innovationen waren, sind heute nurmehr Vitrinenstücke. Scheitenberger zeigt eine Rechenmaschine aus den 70er-Jahren, also aus der Zeit, in der er bei Bissinger eingestiegen ist. Das, was heute in ein Smartphone oder einen Taschenrechner passt, hat damals noch einen großen Teil des Schreibtisches eingenommen. Und wenn etwas kaputtging, durfte Scheitenberger los und es reparieren.

Kurz nach seiner Ausbildung wird er in den Außendienst geschickt, anfangs erst einmal zu Kunden im Landkreis, später auch nach Günzburg, Augsburg, Heidenheim und Neu-Ulm. „Das hat mir viel Spaß gemacht“, erinnert sich Scheitenberger. „Damals gab es ja noch kein Navi, das war eine Herausforderung, die Kunden zu finden. Ich hatte zwar Landkarten dabei und der Chef hat mir kurz beschrieben, wo der Kunde ist, aber oft musste man sich dann durchfragen.“

Die Navigationstechnik ist nicht die einzige, die sich während des Berufslebens von Hubert Scheitenberger rasant weiterentwickelt hat. Auch in der Videokonferenztechnik war er damals von Anfang an dabei. Was heute aus dem Corona-Alltag kaum wegzudenken ist, gab es früher nur für große Unternehmen, erinnert er sich. „Früher wurden die PCs der Teilnehmer über leistungsstarke Telefonleitungen verbunden, Kameras haben dann das Bild übertragen.“ Die Entwicklung auch dieser Technologie war rasant, denn bereits Ende der 90er-Jahre wurde sie von Videotelefonie übers Internet abgelöst. „Gerade durch den Wandel der Technik hat mir die Arbeit so viel Spaß gemacht“, sagt Scheitenberger im Rückblick. Probleme lösen, das musste der gebürtige Faiminger nicht nur im Außendienst, sondern auch später, als er als Bereichsleiter für 33 Mitarbeiter verantwortlich war. „Natürlich nimmt man auch mal Probleme mit nach Hause, meist merkt man aber ein paar Tage später, dass das Problem nicht ganz so groß war wie gedacht.“ Der 65-Jährige, der laut eigener Aussage „gierig nach neuen Technologien“ ist, muss aber trotzdem nicht immer online sein. Vor fünf Jahren nimmt er sich bewusst eine Auszeit, kappt alle Leitungen und verbringt einige Tage auf einem Bergbauernhof in Südtirol. „Ich wollte einfach Ruhe finden“, sagt der 65-Jährige über diese Zeit.

Die Südtiroler Berge sind für ihn auch in anderer Hinsicht ein Zufluchtsort: Dort geht er leidenschaftlich gern klettern. „Man ist für sich selbst verantwortlich und muss sich was zumuten können.“ In Südtirol und Bayern gebe es noch einige Klettersteige, die noch bezwungen werden müssen. Dafür hat Scheitenberger nun mehr Zeit. „Ich freue mich einfach, mir den Tag selbst einteilen zu dürfen.“ In den Urlaub geht es nach dem letzten Arbeitstag aber erst einmal nicht: „Die Kirschenernte in meinem Garten steht an.“ Langweilig wird es ihm also erst einmal nicht.