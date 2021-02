vor 18 Min.

Positiver Corona-Fall an der Lauinger Realschule

An der Lauinger Donau-Realschule gibt es einen positiven Corona-Fall. Das Ansteckungsrisiko für die Mitschüler gilt laut Dillinger Gesundheitsamt jedoch als gering.

Freiwillige Reihentestungen werden seit Schulbeginn im Dillinger Testzentrum angeboten. Danach wurde dem Dillinger Gesundheitsamt am Samstag ein labordiagnostisch bestätigter Fall einer Covid-19-Erkrankung an der Realschule Lauingen gemeldet.

Der Unterricht der Lauinger Klasse kann weitergehen

Während im Dezember noch die gesamte Schulklasse für fünf Tage in Quarantäne musste, werden die betroffenen Schüler nach den aktuellen Vorgaben als Kontaktpersonen mit geringem Ansteckungsrisiko eingestuft. Die Schulleiterin Karin Leo hatte laut Pressemitteilung für ein gutes Hygienekonzept an der Schule gesorgt. Der Unterricht fand in einem sehr großen Raum mit durchgängigem Lüftungskonzept unter Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht statt. Deshalb wurde nach den derzeitigen Ermittlungen des Gesundheitsamtes niemand in der Schule zur engen Kontaktperson und es mussten keine Quarantänemaßnahmen verfügt werden. Der Unterricht kann weitergehen.

Lediglich die Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld müssen für 14 Tage in Quarantäne.

Um sicher zu gehen, dass keine weiteren Personen bereits zu Schulbeginn infiziert waren, wurde eine Reihentestung der Schüler und Lehrkräfte der betroffenen Klasse für kommende Woche angeordnet.

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen ist von Samstag auf Sonntag von 25,89 auf 30,03 gestiegen. Insgesamt acht Coronafälle kamen am Samstag hinzu. Insgesamt 2543 labordiagnostische Fälle und 53 B 1.1.7-Mutationen gibt es im Landkreis. 2397 Personen konnten die Quarantäne beenden. Im Kreis Dillingen sind derzeit 102 Personen in Quarantäne (erkrankt oder Kontaktpersonen 1) und 50 aktive Fälle. (pm)

