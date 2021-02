vor 16 Min.

Postfiliale bei Bezikofer in Dillingen ist geschlossen

Die Postfiliale bei der Firma Bezikofer in Dillingen hatte am Samstag voriger Woche letztmals geöffnet. Kunden bedauern die Schließung.

Plus Die Postfiliale an der Großen Allee in Dillingen ist geschlossen. Wie es dazu kam und was für den Standort geplant ist.

Von Berthold Veh

Die Postfiliale bei der Firma Bezikofer in der Großen Allee 27 in Dillingen ist seit dem Samstag voriger Woche geschlossen. Das bestätigte der Münchner Postsprecher Dieter Nawrath auf Anfrage. Die Firma Bezikofer habe zum Ende des Monats gekündigt.

Postsprecher Nawrath: "Wir bedauern das"

„Wir bedauern das und hätten die Postfiliale gerne weitergeführt“, sagte Nawrath. Die Post sei sehr zufrieden gewesen mit der Arbeit der Firma Bezikofer und akzeptiere die Gründe.

Seit 2007 führten die Bezikofers die Postfiliale in der Großen Allee, anfangs als Postpoint. „Die Kunden haben unseren Service genossen, ihnen danken wir für das jahrelange Vertrauen“, sagte ein Sprecher des Transportunternehmens, das auch Bahntickets verkauft, unserer Zeitung.

Der Vertrag sei bereits vor mehr als einem Jahr gekündigt worden, denn die Sache sei nicht rentabel gewesen. Man habe dafür eigens einen Mitarbeiter abstellen müssen. „Unsere Kosten waren maximal zu 40 Prozent gedeckt“, erläuterte der Bezikofer-Sprecher.

Poststelle in Dillingen geschlossen: Kunden sind enttäuscht



Kunden wie die Lauingerin Birgit Erdle bedauern indes die Schließung sehr. Die Post beziehungsweise die DHL sei doch Gewinner der Corona-Krise. „Wie kann es sein, dass diejenigen die die Arbeit machen, so schlecht bezahlt werden?“, fragt sich Erdle. Die Filialen müssten Räume und Personal zur Verfügung stellen und bekämen dafür „eine miserable Bezahlung“.

Kunden der Postfiliale an der Großen Allee standen seit dem ersten Februar vor verschlossenen Türen. Bild: Berthold Veh

Postsprecher Nawrath betont, dass die Deutsche Post DHL Group „gerne wieder eine Postfiliale in diesem Gebiet einrichten würde“. Und das, obwohl dieser Bereich in der Großen Allee in Dillingen nicht zu den Standorten gehöre, an denen das Unternehmen gesetzlich verpflichtet sei, eine Postfiliale einzurichten. Wer Interesse daran habe, könne sich gerne bei der Post melden, teilte Nawrath mit. Dies sei ein Zusatzgeschäft. Und ob es sich rechne, müsse jeder Kaufmann für sich selbst entscheiden.

