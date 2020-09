14:56 Uhr

Postkarten-Aktion: Schöne Grüße aus Lauingen

Diese drei Karten, alle aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, gehören zur Sammlung von Johannes Pippert. Er hatte 1993 den Kannenkeller in Lauingen gekauft. Wie der früher aussah, zeigt die untere Karte im oberen Bereich.

Johannes Pippert sammelt alles über den Kannenkeller – und noch viel mehr.

Von Cordula Homann

„Grad aus dem Wirtshaus komm ich heraus, Lauingen, wie wunderlich siehst du aus!“

Das Zitat stammt von der Postkarte, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Lauingen nach Pfersee geschickt wurde. Der Spruch steht auf einer Banderole, die den Marktplatz verziert. Zu sehen sind das Rathaus und der Schimmelturm, außerdem eine Brotzeit mit einer Maß Bier und einem Würfelbecher.

Johannes Pippert aus Lauingen hat eine Sammelleidenschaft

Die Karte gehört zur Sammlung von Johannes Pippert, lange Jahre Wirt in Lauingen, zuletzt im Kannenkeller, den inzwischen sein Sohn führt.

Johannes Pippert Bild: Pippert

Direkt gegenüber vom Rathaus, stand einst die Brauerei Kanne. Auch das zeigt eine von Pipperts Postkarten. Und draußen, vor der Stadt, stand der Kannenkeller. Diese schwarz-weiße Postkarte ging 1908 nach Krumbach.

Pippert sammelt alles über den Kannenkeller, liebt Modelleisenbahnen, hat Musik gemacht, immer gerne fotografiert… – er sammelt weit mehr als nur Postkarten. „Aber andere haben viel mehr als ich“, sagt er bescheiden. Die drei abgebildeten Karten hat er in München in einem Laden am Hauptbahnhof gekauft. „Dort konnte man eine Postleitzahl eingeben – und daraufhin fand der alte Karten. Das Geschäft gibt es nur leider nicht mehr.“

Pippert kaufte den Kannenkeller in Lauingen Anfang der 90er-Jahre

Als Pipperts 1993 den Kannenkeller kauften, habe er keine Unterlagen über die Geschichte des Gebäudes gefunden und sich deswegen auf die Suche gemacht. Nun weiß er: In die Brauerei am Rathausplatz ist später ein Lebensmittelgeschäft gezogen. Im Kannenkeller sei mit einer Steinmühle Kalk zu Staub für die Pharmazie gemahlen worden.

Die dritte Karte, die dem 72-Jährigen besonders viel bedeutet, stammt aus Hammelburg. Dort hat Pippert seine Kindheit verbracht und den Wiederaufbau der Bundeswehr dort hautnah mitbekommen. Auch diese Karte wurde vor dem Ersten Weltkrieg verschickt, nach Buchendorf. Vorne drauf steht: „Gruß vom Schießplatz:

„O Mensch, wenn büssen willst Du Sünden,

in Hammelburg Du Trost kannst finden,

Geh’ dort aufs Lager in die Baracken

da stechen Dir im Schlaf die Schnaken

den ganzen Leib voll böser Beulen

und sparst so Zähneknirschen und heulen. Doch hast du auch ein gross Vergnügen

Wenn Du Dich lässt im Schlaf einwiegen

mit „Winzerkeller’s“ pickfeinen Tropfen,

nie sind viel gesünder als Malz und Hopfen.

Kommst Du dann in die Stadt hinein

sei willkommen beim köstlichen Frankenwein.“

