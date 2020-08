12:00 Uhr

Postkartenaktion: Grüße vom Nordpolarkreis nach Holzheim

Plus Hermann Waldenmayer hütet eine Karte aus Grönland wie einen Schatz. Ihren Ursprung hat sie aber im Landkreis Dillingen.

Von Vanessa Polednia

Unzählige Erinnerungen stapeln sich auf 137 Quadratmetern Hausfläche unterhalb der St.-Sebastian-Kapelle in Holzheim. Hermann Waldenmayer hat in den vergangenen Jahrzehnten Puppen, Clowns, Weltkriegsrequisiten, Souvenirs und vieles mehr gesammelt. Aber auch Postkarten bewahrt der 81-jährige Holzheimer kistenweise auf. Eine Karte fällt besonders ins Auge. Sie hat die Form Grönlands und wurde vom Nordpolarkreis abgeschickt. Absender ist ein Mann namens Carl Gibson, Berufssoldat der amerikanischen Luftwaffe. Er ist Waldenmayers Neffe. Die Verbindung nach Amerika hat ihren Ursprung in Dillingen.

Der Zweite Weltkrieg

Angefangen hat es mit einem Ende: Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Hermann Waldenmayer ist noch im Grundschulalter, als seine ältere Schwester Dora aus Berlin nach Holzheim zurückkehrt. Die gelernte Köchin fand in der ausgebombten Hauptstadt keine Arbeit mehr. Über eine weitere Schwester, Rosa, erhält sie eine Stelle als Köchin beim amerikanischen Oberstleutnant Mansfield. Der Mann aus Alabama ist von ihren Kochkünsten überzeugt und nimmt Dora mit nach Nürnberg, als seine Versetzung ansteht.

Dort passiert das, was man wohl als Liebe auf den ersten Blick bezeichnet: Die junge Frau trifft auf den amerikanischen Soldaten Clyde Gibson. Sie verabreden sich noch am gleichen Abend in einem Unteroffiziersklub. Trotz aller Widrigkeiten heiratet das Paar in Wiesbaden. Aus Dora Waldenmayer wird Dora Gibson. Das Verhältnis zwischen dem Amerikaner und Doras Familie ist gut. Der Soldat hilft den Waldenmayers in der Nachkriegszeit, wo er nur kann. Einmal, als Doras Vater dringend ein Antibiotikum braucht, besorgt Clyde Gibson das Medikament. Doch 1951 wird er zurück in die USA beordert. Das Ehepaar hat keine Wahl und zieht nach Montgomery, Alabama.

Drei Monate im Gnadenhäusle in Holzheim

Die Gibsons wollen eigentlich zurück nach Deutschland. Stattdessen wird Clyde Gibson nach Frankreich versetzt. Das Ehepaar hat zu diesem Zeitpunkt bereits drei Kinder. Während der Wohnungssuche leben die Kinder für drei Monate im Gnadenhäusle in Holzheim zusammen mit Hermann Waldenmayer und seiner Mutter. „Die Kinder haben schnell Deutsch gelernt“, erinnert sich Waldenmayer.

Im texanischen San Antonio finden seine Schwester und ihre Familie schließlich ein dauerhaftes Zuhause. Sie wird dort noch Jahre als Hauswirtschaftslehrerin arbeiten. Drei der insgesamt vier Kinder, Mary, Gene, Carl und Clyde, sollen ebenfalls Berufssoldaten werden. Alle zwei Jahre stattet Dora Gibson ihrer Heimat einen Besuch ab. Hermann Waldenmayer fliegt in den vergangenen Jahrzehnten fünfmal über den Atlantik. Die Reiseerfahrungen möchte er nicht missen.

Hermann Waldenmayer (oben) hat viele Souvenirs von seinen Amerika-Reisen. Das Foto unten zeigt seine Schwester Dora mit Ehemann Clyde Gibson. Die Postkarte hat ihr Sohn Carl Gibson nach Holzheim verschickt. Bild: Vanessa Polednia

Die Postkarte aus Grönland ist von Dora Gibsons Sohn Carl. Sie wurde am 3.3.1994 in Pituffik, im Norden Grönlands, abgestempelt und sieht aus wie neu. Dort befindet sich die Thule Air Base, ein Militärflugplatz der USA. Carl Gibson schreibt seinem Onkel: „Hallo, vom Dach der Welt. Wir haben täglich 24 Stunden Tageslicht. Die Sonne wird nicht vor dem 20. August untergehen. Sag meiner Mutter Hallo, wenn sie angekommen ist. Habt viel Spaß! Bis Bald, Carl Gibson.“

Gibsons Mutter ist mittlerweile nicht mehr am Leben. Nach ihrem Tod hält Hermann Waldenmayer weiterhin Kontakt mit dem amerikanischen Teil seiner Familie – auch über Postkarten.

