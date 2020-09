vor 21 Min.

Postkartenserie: Post von 1939 vom Papa aus Polen

Plus Die Grüße per Post von damals werfen bei Pia Schwab in Holzheim bis heute einige Fragen auf.

Von Vanessa Polednia

Pia Schwab aus Holzheim war acht Jahr alt, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Auch ihr Vater, Franz Dehler, musste als Soldat im September 1939 nach Polen. „An Weihnachten war er zum Glück wieder da“, erinnert sich die 89-Jährige. Aus Polen erhielt sie damals eine Postkarte von ihm.

Post aus Polen nach Holzheim

Die Rentnerin liest die Karte in alter Schrift vor: „Liebe Pia, hier schicke ich dir eine Karte von einem Polenmädchen. Du wirst jetzt wieder in die Schule gehen und fleißig beim Holz tragen helfen. Gel Pia, wenn Eli nicht daheim ist, dann gibst du auf den kleinen Erich Obacht. Viele Grüße an deine Brüder und an Sophie!“

Die Karte ist für Pia Schwab wertvoll

Eli, Erich und Sophie sind ihre Geschwister. Die Karte ist leicht vergilbt, doch für Pia Schwab ist es eine wertvolle Erinnerung an ihren Vater. Die unfrankierte Postkarte zeigt ein blondes Mädchen. Darunter wird auf Polnisch zum Namenstag gratuliert. Pia Schwabs Namenstag ist aber am 5. Mai. Eine weitere Frage beschäftigt die Rentnerin. „Warum hab gerade ich eine Karte von meinem Vater bekommen?“ Schließlich hatte das Mädchen damals bereits sechs Geschwister. Und ein weiteres Geschwisterchen sollte in der Familie Dehler aus Ellerbach noch folgen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen