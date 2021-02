vor 19 Min.

Prämie für Einsatz am Telefon

Kinderschutzbund beteiligt sich an einer besonderen Aktion

16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderschutzbundes Dillingen sind als Beraterinnen und Berater ausgebildet und machen ehrenamtlichen Dienst am Elterntelefon. Das Elterntelefon ist ein bundesweites telefonisches Gesprächs-, Beratungs- und Informationsangebot der „Nummer gegen Kummer“.

Die Berater der „Nummer gegen Kummer“ dienen dabei in erster Linie als Gesprächspartner, der die Anonymität der Ratsuchenden einhält und Hilfe zur Selbsthilfe gibt. In der „Coronazeit“ nahmen die Anrufe laut Pressemitteilung um mehr als 50 Prozent zu. Deshalb hat das Bundesfamilienministerium bei den Verantwortlichen der „Nummer gegen Kummer“ nachgefragt, ob die Anrufzeiten über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr ausgedehnt werden könnten. Denn gerade die Fest- und Feiertage, die sehr familienbezogen erlebt werden, sind für Alleinstehende, Alleinerziehende aber auch vereinsamte Großeltern oft eine starke Belastung.

18 Standorte, darunter auch Dillingen, haben an der Aktion des Bundesfamilienministeriums teilgenommen. So saßen Frauen und Männer sowohl am Heiligen Abend wie am ersten Weihnachtsfeiertag, an Silvester und Neujahr am Telefon. Gegenüber dem Vorjahr wurden dabei, wie der Dillinger Kinderschutzbund mitteilt, 80 Prozent mehr Anrufe angenommen. Die Anrufer waren voller Dankbarkeit, dass auch an diesen besonderen Tagen jemand für sie Zeit hatte. Für ihren Einsatz wurde das Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Elterntelefon im Kinderschutzbund Dillingen mit einer Prämie von 900 Euro vom Ministerium belohnt. (pm)

