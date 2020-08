vor 33 Min.

Praktikant soll Pfaffenhofener Betrieb bestohlen haben

Ein Praktikant soll seinen Betrieb in Buttenwiesen-Pfaffenhofen bestohlen haben.

Der 21-Jährige nahm in einer Nacht in Buttenwiesen-Pfaffenhofen, so vermutet die Polizei, einiges mit. Doch das war nicht alles.

Der Mann war nach Angaben der Polizei in einen Betrieb in Pfaffenhofen für ein paar Tage als Praktikant eingesetzt ehe er die Kündigung erhielt.

In dem Betrieb in Pfaffenhofen wurden Stromkabel durchtrennt

In der Zeit von vergangenem Donnerstag auf Freitag bestahl der Praktikant den Betrieb aus der Werkstatt einen massiven Holztisch und eine Akkubohrmaschine. Er durchtrennte auch die Stromkabel von mehreren Arbeitsmaschinen.

Einen Wagen wurde beschmiert und beschädigt

Zudem wurde ein Wagen beschädigt und mit einem Rotstift auf diesen eine beleidigende Äußerung geschrieben.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Beleidigung und Sachbeschädigung. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen