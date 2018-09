vor 45 Min.

Praxis für Chirurgie startet wieder

Ambulante Wirbelsäulentherapie an der Kreisklinik

Dillingen Es ist eine gute Nachricht für all diejenigen, die Probleme mit dem Rücken haben: Ab 1. Oktober steht wieder die Praxis für Chirurgie/Wirbelsäulentherapie unter der Führung von Privatdozent Dr. med. Markus Weißkopf an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen den Patienten für die ambulante Wirbelsäulentherapie zur Verfügung. Markus Weißkopf freut sich auf den Neu-Start: „Ich möchte wieder durchstarten und mit der Konzentration auf Wirbelsäulentherapie für die Bevölkerung im Landkreis Dillingen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen.“ Mittlerweile sind über 80 Prozent der Bevölkerung westlicher Industrieländer von Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule betroffen. Die Ursachen sind vielfältig und können unter anderem durch angeborene, entzündliche oder auch erbliche Erkrankungen hervorgerufen werden oder auch, was weit häufiger vorkommt, durch unseren Lebensstil.

Weißkopf, der als Chefarzt die Abteilung Chirurgie und Unfallchirurgie mit dem Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie an der Kreisklinik Wertingen führt und gleichzeitig auch am Standort Wertingen das Wirbelsäulenzentrum Nordschwaben erfolgreich etabliert hat, verfügt über eine ausgewiesenen Fachexpertise und langjährige Erfahrung in der Spezialisierung Wirbelsäulentherapie und Wirbelsäulenchirurgie. Seine Schwerpunkte setzt er dabei mit Einsatz innovativer konservativer wie operativer Behandlungsmethoden auf Versorgung von Wirbelsäulenfrakturen, Wirbelsäulentumoren sowie Bandscheibenvorfällen. (pm)

Patienten werden um eine telefonische Terminvereinbarung unter Telefon 09071/6233 gebeten. Die Sprechstunde wird nach Terminvoranmeldung durchgeführt. Im Internet www.weisskopf-spine.com

Themen Folgen