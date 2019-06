vor 18 Min.

Preis für ein Höchstädter Video

Eine Klasse der Höchstädter Berufsschule hat in Eigenregie ein Video gedreht, in dem sie für ihre Ausbildung und ihren Beruf werben. So gut, dass sie dafür einen Preis erhält

Von Emma Schaller

And the AzubiMovie-Award goes to… Klasse S10 der staatlichen Berufsschule Höchstädt. Mit diesem Preis in der Kategorie bestes Job-Video kann sich die bunt gemischte Klasse nun rühmen. AzubiMovie ist ein Ausbildungsmagazin, das alle weiterbildende Schulen im Großraum Augsburg halbjährlich zugeschickt bekommen. So auch der Berufsschule in Höchstädt. Der dazugehörige Preis wird jährlich für die selbst produzierten Videos verliehen. Er unterstützt Schulprojekte, die Schüler an das Video produzieren heranführen soll.

Die Praxislehrkraft Pia Helmschrott wollte mitmachen – zumindest war sie es, wie die Schüler erzählen, die den entscheidenden Anstoß gab. Denn nachdem die Lehrerin ihrer Klasse davon erzählt hatte, war vor allem der 19-jährige Bryan Winten aus Wertingen völlig begeistert. Der Hobbyfotograf filmte, vertonte und schnitt das ganze Video. „Unsere Lehrerin hat mich darauf angesprochen, und ich fand es eigentlich eine gute Idee, also haben wir es dann in der Klasse erzählt und so ist das Ganze entstanden“, erzählt der 19-Jährige.

Mit einem Video den Arbeitsalltag erklärt

Gemeinsam erarbeiteten sie sich in der Klassengemeinschaft eine Grundidee, was denn alles so in das Video müsse, um den Beruf des staatlich geprüften Sozialbetreuers und Pflegefachhelfer bestmöglich darzustellen. „Die sozialen Berufe werden händeringend gesucht, wir haben versucht, diesen Beruf interessanter darzustellen“, sagt Pia Helmschrott zu dem Clip. Den Schülern war es dabei besonders wichtig, alle Bereiche des Berufes im Video abzudecken. Der kurze Film ist deshalb voll gepackt mit allen wichtigen Infos und Tätigkeiten, die in diesen Berufen so wichtig sind. Die 17-jährige Isabel Binswanger aus Fristingen hat auch mitgeholfen und erklärt: „Wir lieben die Arbeit mit Menschen!“. Und genau das, sollte man im Video sehen – und man sieht es. Und noch mehr. Denn nicht nur, dass die Höchstädter Berufsschulklasse nun eine preisgekrönte Klasse ist. Sie ist so bunt gemischt, wie es nur geht. Multikulturell ist nicht nur ein Wort, sondern gelebtes Miteinander. Das spürt man auch, wenn man den Film anschaut.





Bei der Preisverleihung gingen deshalb alle gemeinsam unter Jubelschreien und vereinzelten Tränen auf die Bühne, den Preis entgegen nahm Kameramann Bryan. „Wir können wirklich stolz sein, dass wir diese Ausbildung machen, und durch das Video auch andere zum Nachdenken bringen können“, betont Lehrerin Pia Helmschrott. Denn bereits nach zwei Jahren erhalten die Schüler die Mittlere Reife und können dann in die dreijährige Ausbildung in der Heilpflege einsteigen. „Viele haben Angst vor dieser Ausbildung, weil es eklig sein könnte. Es ist eine schöne Ausbildung, bei der es nicht nur ums Popo putzen geht, sondern darum, anderen Menschen zu helfen“, erklärt der 23-jährige Seydina Oumar Sow aus Lauingen. Die Dankbarkeit, die man zurückbekommt, sei besser als jeder Lohn. Beim Filmen des Videos erlebte die Klasse einen Zusammenhalt, ohne den das Projekt nicht so erfolgreich gewesen wäre, sagt die Lehrerin. „Die Klasse hat erlebt, dass sie gemeinsam alles schaffen können“, betont Helmschrott. Obwohl die Konkurrenz groß war, fügt Bryan mit einem Lachen hinzu: „Es war eben nichts so professionell wie unser Video“.

Hier geht's zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=1_Y8sD3keEI

