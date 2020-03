05.03.2020

Premiere von Lampenfieber im Stadtsaal

Kriminalkomödie wird am 7. März in Dillingen gezeigt

Von Horst von weiterhausen

Liebhaber von Kriminalkomödien werden ab kommenden Samstag auf ihre Kosten kommen. Denn am 7. März startet die Vhs-Theatergruppe Lampenfieber mit der Premiere des Stücks „Halbpension mit Leiche“ im Stadtsaal von Dillingen in ihre diesjährige Spielzeit. An insgesamt acht Theaterabenden gibt es die Möglichkeit, das mit spielerischer Eleganz, Witz und schauspielerischem Können agierenden Ensemble Lampenfieber auf der Bühne zu sehen. Sicherlich wird Regisseurin Judith Scherer dabei auch in diesem Jahr wieder ein gutes Händchen bei der Besetzung der acht Rollen des Stücks gehabt haben, um den Besuchern einen sehenswerten und großartigen Theaterabend zu präsentieren. Die Kriminalkomödie handelt von einer Selbsthilfegruppe für Mörder. Angeführt von der ehemaligen Bardame Pretty stürzen sich der cholerische Horst, die versponnene Jaya, der putzwütige Ingolf und das tüdelige Tantchen in ihr größtes Abenteuer: die Eröffnung der Pension „Fünf in Glück“. (HOW)

Sonntag, 8., Freitag, 13., Samstag, 14., Sonntag, 15., Freitag, 20., Samstag, 21. und Sonntag, 22. März. Die Vorstellungen beginnen an den Sonntagen um 18 Uhr, an den übrigen Tagen um 19.30 Uhr.

Themen folgen