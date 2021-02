vor 57 Min.

Premium-Holz aus der Region

Forstbetriebsleiter Helmut Weixler (rechts) und Holzvertriebsleiter Leonhard Huber am teuersten Stamm des Forstbetriebs Kaisheim bei der Submission in Bopfingen.

Bei der Versteigerung in Bopfingen

Bei der Wertholzsubmission in Bopfingen wurden die schönsten Stämme verschiedenster Baumarten aus bayerischen und baden-württembergischen Wäldern versteigert. Auch der Forstbetrieb Kaisheim der Bayerischen Staatsforsten hat seine wertvollsten Stämme zur Auktion gebracht und war mit dem Ergebnis zufrieden. Vor allem Eichenholz ist laut Pressemitteilung weiterhin sehr gefragt. Insgesamt wurden in Bopfingen 2318 Festmeter Wertholz aufgelegt. Die Leitbaumart der Submission war mit 69 Prozent die Eiche, gefolgt von Esche (elf Prozent), Lärche und Douglasie (jeweils sieben Prozent). Gegenüber der Submission 2020 sind die durchschnittlichen Erlöse für Esche und Lärche um sieben beziehungsweise 27 Prozent gestiegen. Die Eiche bewegt sich auf konstant hohem Preisniveau. Der Forstbetrieb Kaisheim steuerte 142 Festmeter Laub- und Nadelhölzer bei. Für Eiche (104 Festmeter) und Lärche (23 Festmeter) konnten im Vergleich zur gesamten Submission überdurchschnittliche Erlöse erzielt werden. Lediglich die Esche (sieben Festmeter) wurde zu einem geringeren Preis abgesetzt und lag damit unter dem Durchschnittserlös der letztjährigen Submission. Gut beboten wurden mit 322 Euro/Festmeter zudem zwei Kirschen. Weitere aufgelegte Baumarten waren Bergahorn (drei Festmeter) und Roteiche (fünf Festmeter). Bei den Höchstgeboten pro Festmeter erzielte ein Bergahorn mit 3620 Euro den Spitzenpreis, gefolgt von 1888 Euro/Festmeter, ebenfalls für Bergahorn. Der Forstbetrieb Kaisheim lag mit zwei Eichen à 1389 Euro/Festmeter an vierter Stelle. Die „Braut“, eine stattliche Eiche mit 7,32 Festmeter, kam in diesem Jahr von der WBV-Augsburg. Diese erzielte einen Umsatz von 11485 Euro (1569 Euro/Festmeter). Als Exoten fanden sich unter anderem zwei Mammutbäume und ein Essigbaum auf der Submission wieder. Insgesamt wurden auf der Bopfinger Wertholzsubmission rund 1,05 Millionen Euro umgesetzt. (pm)

