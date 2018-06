vor 41 Min.

Prinzessinnen, Puppenkiste und Piratenmusik

Die Schüler der Lauinger Realschule interpretieren Lieder aus Filmen und Musicals

Film und Musical – unter diesem Motto veranstaltete die Donau-Realschule einen musischen Abend. Mit „Zorro“ präsentierte sich die Smallband unter der Leitung von Ingrid Menzel gleich zu Beginn feurig und mit spanischem Flair. Danach begrüßten die Moderatoren des Abends, Felix Burkart und Julian Hegele, als „Men in Black“ die zahlreichen Gäste.

Im Anschluss brachten Jutta Burgers „Gitplayers“ mit dem „Medley 2018“ bekannte Melodien zu Gehör. Die Bandbreite reichte dabei von der Eurovisionsmelodie über James Bond bis hin zu „Apache“, wo sich die Zuhörer in den Wilden Westen zurückversetzt sahen.

Auch die Jüngsten unter der Regie von Anja Baumann hatten ihren großen Auftritt: Beim Song „The lion sleeps tonight“ versicherten die Fünft- und Sechstklässler, dass der Löwe sicher schlafe und das Publikum keine Angst haben müsse. Weiter ging die musikalische Reise mit Jim Knopf nach Lummerland, der „Insel mit zwei Bergen“. Solistisch überzeugten die Trompeter Leon Rechner und Luis Bäurle mit „Trumpeter‘s Delight“.

Den Film „Sister Act“ rief dann die Smallband mit dem Song „I will follow him“ ins Gedächtnis. Gemeinsam mit Chorleiterin Sybille Mathia ließ der Schulchor „Remixx“ anschließend mit „Let it go“ zauberhafte Töne aus dem Film über Eisprinzessin Elsa erklingen. Das anschließende Duett „For you“, das von Marina Schipp, Nadine Kubiak und Bianca Lachermeier vorgetragen wurde, überzeugte das Publikum. Mit „Skyfall“, dem Titelsong des 23. James-Bond-Films, zeigten der Chor Remixx und die Smallband eine meisterhafte Gesamtleistung. Eine Hommage an den Film „Die Kinder des Monsieur Matthieu“ boten die Schüler der Klasse 8c dar, die die Filmmusik mit melancholischen Gesang auf Französisch wiedergaben. Es folgten das „Phantom der Oper“ und dem bedrohlichen Filmsong „Pirats of the Caribbean“ von der Smallband.

Der zweite Teil des Abends wurde von der Smallband schwungvoll mit „Happy“ eingeleitet. Danach fanden sich die Zuhörer in der Welt der Disneyfilme wieder: Mit dem Prinzessinnen-Medley erinnerte der Chor Remixx an Cinderella, die kleine Meerjungfrau Arielle und an Prinzessin Jasmin aus Aladdin. Für die Erheiterung des Publikums und viele herzhafte Lacher sorgte die Klasse 8c unter der Leitung von Karin Kratzer: Die Jugendlichen hatten das Märchen „Aschenputtel“ auf humorvolle Art verfremdet.

Ihr musikalisches Talent zeigten die Schwestern Leonie und Nicole Jooß mit dem Stück „Amelie“, das sie auf dem Hackbrett zu Gehör brachten. Mit „Caresse sur l´ocean“ erinnerten Felicia Koster und Sarah Losa mit ihrem vierhändig vorgetragenen Klavierstück noch einmal an Monsieur Matthieu. Beim „My heart will go on“, das von der Smallband dargeboten wurde, sahen sich die Gäste auf den Schiffsbug der Titanic versetzt. An den Disneyfilm Vaiana knüpfte dannn der Schulchor an, indem er mit dem Stück „How far I´ll go“ von der Tochter des Stammeshäuptlings auf einer polynesischen Insel erzählte. Zu Geisterjägern entwickelten sich die Mitglieder der Smallband beim anschließenden Stück „Ghostbusters“.

Mit Monstern ging es weiter: Ein Quartett aus Mädchen der 10. Jahrgangsstufe (Nadine Kubiak, Lisa Götz, Sarah Fischer, Marina Schipp) hatte sich die Mühe gemacht und ein Meschup aus den Songs „The monster“ und „Wake me up“ einzustudieren. Mit „Shake, rattle and roll“ beendete die Smallband das Programm. Nach der Zugabe „Rock around the clock“ und der gemeinsam gesungenen Europahymne wurden die Gäste in einen lauen Frühlingsabend entlassen. (pm)

