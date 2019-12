23.12.2019

Pro Höchstädt stellt sich auf

Neue Wählergruppe hat ihre Kandidaten für den Stadtrat nominiert

Die neue Wählergruppe Pro Höchstädt hat ihre Kandidaten für die kommende Stadtratswahl aufgestellt. Vorsitzender Rainer Wanek eröffnete die Versammlung, stellte kurz die Idee und die Entwicklung der neuen Wählergruppe vor. Er begrüßte unter den Gästen die drei Stadträte Manfred Maneth, Jan Waschke und Wolfgang Konle sowie die Kandidaten. „Mit einem Altersschnitt von 37 Jahren, Kandidaten(in) aus den unterschiedlichsten Berufen, vielen die sich bereits ehrenamtlich in unseren Vereinen oder Organisationen für unsere Stadt engagieren, können wir den Bürgern ein Angebot mit viel Qualität machen“, so Wanek weiter.

Jan Waschke wurde zum Versammlungsleiter gewählt und die einzelnen Kandidaten durften sich dann vorstellen. Dabei wurde deutlich, dass allen die Jugendarbeit, die Innenstadtbelebung sowie die schnelle Verkehrsentlastung wichtig sind. Es wurde auch deutlich, dass es den Kandidaten um ein gutes Miteinander in der Stadtpolitik geht –„wir wollen das Große und Ganze sehen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei der anschließenden geheimen Wahl wurden die Kandidaten einstimmig gewählt. Als Spitzenkandidaten wurden Rainer Wanek, Konrad Lindner und Maximilian Beitinger auf die Plätze ein bis drei aufgestellt.

Bei seinem Ausblick stellte Wanek die nächsten Schritte vor. Um bei der Stadtratswahl antreten zu dürfen, müssen sich nun 120 Wahlberechtigte ab sofort im Höchstädter Rathaus in die Unterstützerliste eintragen. „Erst dann können wir an der Wahl teilnehmen. Wir hoffen, dass dies schnell passiert, damit wir unsere Wahlwerbung dann anpacken können. Wir werden einen schlanken Wahlkampf ohne Sponsoren und große Werbeanzeigen führen, wir wollen unabhängig sein und mit gezielten Aktionen die Bürger für uns begeistern“, so Wanek.

Die Kandidaten von Pro Höchstädt: 1. Rainer Wanek (Vorsitzender), 2. Konrad Lindner (stellvertretender Vorsitzender), 3. Maximilian Beitinger (stellvertretender Vorsitzender), 4. Katrin Mayerle, 5. Georg Scherl, 6. Sebastian Wanek, 7. Tobias Konle, 8. Bajram Kasumi 9. Berndt-Manuel Schuster, 10. Tobias Herrle. (pm)

Themen folgen