26.10.2020

Projekt Zukunft: 2021 fertig?

SSV Höchstädt hatte Sitzung

Unter Coronabedingungen fand die jährliche Vereinsausschusssitzung der SSV Höchstädt statt. Vorsitzender Jakob Kehrle wies darauf hin, die vorgeschriebenen Hygieneschutzvorschriften einzuhalten. Rudi Karg stellte den Abschluss des Haushaltes des vergangenen Jahres und den Haushaltsplan für 2020 vor. Beide Haushalte wurden einstimmig beschlossen. Spezifisch zum Projekt Zukunft berichtete SSV-Finanzcontroller Siegfried Behringer ausführlich über die solide Finanzierung und damit auch zeitlich planbare Fertigstellung, steht es in der Pressemitteilung des Höchstädter Sportvereins.

Auf die Nachfrage von Helmut Körle konnte Rudi Karg stellvertretend für das SSV-Bauteam antworten, dass der Termin für die voraussichtliche Fertigstellung Ende 2021 sein wird. An dieser Stelle bedankte sich Kehrle bei allen freiwilligen Helfern und Unterstützern des Projekts Zukunft, namentlich bei SSV-Vorstandsmitglied Rudolf Kimmerle. Nicht nur die Bürger der Stadt Höchstädt verfügen dann über eine Sport und Freizeitanlage, die gleichzeitig auch für Kulturelle und weitere Veranstaltungen vielseitig genutzt werden kann, steht es in der SSV-Pressemitteilung. Die Abteilungsleiter wiesen weiter darauf hin, dass Sport in Coronazeiten nicht einfach, aber möglich ist. Es wurden zwar viele Sportveranstaltungen abgesagt, jedoch sind bei der SSV aktuell wieder alle Sportarten möglich, wenn die Hygiene- und Abstandsvorschriften, sowie alle Verordnungen konsequent eingehalten werden. (pm)

