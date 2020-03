Promi-Faktor auf der Dillinger Messe

Plus Von Belinda Gold bis zu Carolina Trautner, von Klaus Holetschek bis zu Stefan Schimmer – die Dillinger Messe lockt Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Sport an

Ein bisschen Promi-Faktor hat sie dann doch, die Dillinger Messe. Am Samstag kommen gleich zwei hochrangige Politiker der bayerischen Staatsregierung zur Wirtschaftsausstellung in den Donaupark: Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner und Bau-Staatssekretär Klaus Holetschek (beide CSU).

Sie gehört zu den bekanntesten Teleshopping-Gesichtern in Deutschland: Belinda Gold. Sie verkaufte am Stand von Perfect Sun Systems in der Aschberghalle (auf dem Foto mit Geschäftsführer Pascal Schneiderhan) Sonnensegel. Bild: Karl Aumiller

Holetschek: Nicht hysterisch sein

Der frühere Bürgermeister von Bad Wörishofen hat eine klare Meinung zur viel diskutierten Gefahr der Ansteckung mit dem Corona-Virus: „Man muss dieses Thema ernst nehmen, aber man sollte nicht hysterisch sein.“ Auch in Memmingen habe am Samstag die Messe Bauen-Leben-Umwelt eröffnet. „Ich bin ein absoluter Fan von Regionalausstellungen“, betont der CSU-Politiker. Als Ex-Rathauschef von Bad Wörishofen fachsimpelt Holetschek mit Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz über den Wasserdoktor Sebastian Kneipp. Und zwar darüber, ob sich Dillingen oder Bad Wörishofen eher Kneippstadt nennen dürfe.

Eines der bekanntesten Teleshopping-Gesichter

Bereits am Freitag hat Belinda Gold die WIR besucht. Die 38-Jährige gehört zu den bekanntesten Teleshopping-Gesichtern Deutschlands. Ihre ersten Auftritte vor größerem Publikum hatte die gebürtige Heidenheimerin einst bei Miss-Wahlen – auch in ihrer Heimatstadt. Am Stand von Perfect Sun Systems in der Aschberghalle verkaufte die 38-Jährige Sonnensegel.

Schimmer und Co. träumen vom Aufstieg

Heidenheim war am Sonntag auch mit Kickern des FCH vertreten. Stefan Schimmer, der in Wertingen das Fußballspielen gelernt und dort bis zur C-Jugend gespielt hat, rückte mit Vize-Kapitän Norman Theuerkauf und dem Außenverteidiger Robert Strauß an, der aus dem Großsorheim bei Harburg stammt. Und auch Pressesprecher Markus Gamm und der Dillinger Thomas Schreitt, Bereichsleiter Vertrieb, waren vor Ort. Im Gepäck hatten die Fußballer des FC Heidenheim, der weiter auf Platz vier ist, zudem einen 3:1-Heimsieg gegen den KSC vom Samstag. Stefan Schimmer, der immer wieder seine Eltern in Wertingen besucht, denkt gelegentlich schon einmal an die Erste Bundesliga. „Träumen darf man, und wenn vorne jemand straucheln sollte, nehmen wir das gerne mit“, versichert Schimmer, der von seinen Begleitern „Bomber“ genannt wird. „Wir spielen eine tolle Runde und schnuppern am ganz großen Ziel“, meinte Strauß. Und Theuerkauf richtete seinen Blick auf die nächsten beiden Spiele gegen Bochum und Wiesbaden. Die seien „entscheidend“.

Der Bayerische Bauernverband wird 75

Der Bayerische Bauernverband feierte auf der WIR sein 75-jähriges Bestehen. Dazu kam der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Walter Heidl. Der Festtag begann mit einem Gottesdienst im Festzelt, den Diakon Xaver Käser zelebrierte. „Bauern Hand in Hand mit Gott“, so lautete das Thema der Predigt Käsers. Bauern und Landfrauen seien „unverzichtbare Mitarbeiter im Schöpfungsplan Gottes“. Heidl sagte, die Bauern hätten „an der ein oder anderen Stelle ein Problem“ mit dem, was gegenwärtig in Politik und Gesellschaft abläuft. Er kritisierte unter anderem Konsequenzen aus dem Artenschutz-Volksbegehren.

