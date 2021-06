Dillingen

vor 32 Min.

Illegales Autorennen in Dillingen: Zwei Männern wird nun der Prozess gemacht

Plus Zwei Männer liefern sich bei Dillingen ein Autorennen. Vor Gericht erscheinen neun Zeugen. Aber nicht alle sagen aus.

Von Dominik Bunk

Motoren heulen auf, zwei Fahrzeuge mit mehreren hundert PS rasen an einem Auto vorbei. Eine rote Ampel unterbricht das Spektakel kurz. Die Fahrer, einer in einem Ford Mustang, der andere in einem BMW M6, unterhalten sich durch die offenen Fenster. Dann, als die beiden erst rot-gelb und dann grün sehen, legen sie einen Rennstart hin und das kompetitive Zusammentreffen geht weiter. Auch innerorts und im Überholverbot. Nun standen die beiden deshalb vor dem Dillinger Amtsgericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen