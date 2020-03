Prozess: Ist der Nachbar Mann oder „Monster“?

Plus Zwei Frauen berichten am Amtsgericht von ungeheuerlichen Taten gegen sie. Doch die Richter zweifeln.

Stundenlang haben sich die Staatsanwältin, die Verteidigung sowie Richter Patrick Hecken samt seiner beiden beisitzenden Schöffen eindringliche Schilderungen angehört. Von Anzüglichkeiten, von sexuellen Übergriffen, von Drohungen und von Gewalt gegen ein Kind. Das alles soll sich in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis abgespielt haben, in dem die Zeugin im Obergeschoss und der Angeklagte im Erdgeschoss lebt. Mehrmals hat der Zeugin die Stimme versagt, musste sie sich sammeln, bis sie weitersprechen konnte. Etwa, als sie geschildert hat, wie der Angeklagte – ein alleinstehender Mann um die 60 – sie in der gemeinsamen Waschküche im Keller begrapscht habe, während ihr damals sechsjähriger Sohn daneben gestanden und geschrien habe: „Lass die Mama in Ruhe!“.

Und nun fragt sie der Verteidiger: „Warum sind sie dann in die Waschküche gegangen. Warum haben sie dann nicht gedacht: „Da ist das Monster, nichts wie weg?“. Die Zeugin bleibt einige Sekunden still, wiegt leicht mit dem Oberkörper vor und zurück. Dann sagt sie: „Ich hatte einfach solche Angst. Ich weiß es nicht.“

Mehrmals soll der Mann die Frauen begrapscht und festgehalten haben

Die „Probleme“ hätten kurze Zeit nach dem Einzug des Nachbarn in das gemeinsame Haus begonnen. Zunächst habe ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis geherrscht. Dann hätten die Zudringlichkeiten begonnen. Mehrfach habe der Nachbar den kleinen Sohn der Mittvierzigerin unter einem Vorwand fortgeschickt, als alle am gemeinsamen Gartentisch gesessen hatten. Dann habe ihr Nachbar sie an den Handgelenken festgehalten und begrapscht.

Bei einem anderen Vorfall habe er den kleinen Bub sowohl mit einer Fliegenklatsche als auch der flachen Hand geschlagen. Daraufhin seien Mutter und Sohn aus der Wohnung des Mannes gerannt, der Sohn sei in die Familienwohnung im ersten Stock geflüchtet, aber habe gleich die Türe geschlossen, sodass seine Mutter nicht hereingekommen sei. Sie wurde dann von dem Mann eingeholt, gegen die Wand gedrückt und begrapscht, bis ihr Sohn sie wieder in die Wohnung gezogen habe.

Am Dillinger Amtsgericht wird von schrecklichen Zuständen gesprochen

Eine weitere, jüngere Frau – auch eine Nachbarin, allerdings nicht aus demselben Haus – belastet den Mann ebenfalls schwer. Er habe sie unter einem Vorwand in seine Wohnung gebeten, wo sie ein Glas Wein getrunken habe. Trotz ihrer mehrfachen Ablehnung habe er nachgeschenkt. „Ein Nein gilt einfach nichts bei ihm“, sagt die Frau. Anschließend habe er anzügliche Bemerkungen gemacht, woraufhin sie die Wohnung verlassen wollte. Da wurde sie von ihm gepackt und an der Brust berührt. Sie konnte sich jedoch befreien und aus der Wohnung flüchten, so schildert sie es. In der folgenden Nacht sei sie schweißgebadet aufgewacht, sie habe in der Folge nur unter Medikamenten wieder zur Ruhe gefunden.

Der Angeklagte selbst streitet alle Vorwürfe kategorisch ab. Bei der Bewertung der Ausführungen der Frauen machen es sich sowohl die Staatsanwältin als auch Richter Hecken nicht leicht, sondern stellen viele Nachfragen. Und in diesen fallen ihnen Ungereimtheiten auf. So kann sich die jüngere Zeugin nicht mehr erinnern, ob die Hand des Mannes bei dem Übergriff unter oder über ihrem T-Shirt war. Die andere Frau kommt mit Zeitangaben völlig durcheinander. Ihre Angaben widersprechen zum Teil gravierend den Aussagen, die sie bei der Polizei gemacht hat. Außerdem sagt ihr Vater noch vor Gericht aus – und gibt an, dass er den Schilderungen seiner eigenen Tochter gegenüber misstrauisch gewesen sei, als er von den vermeintlichen Vorfällen erfahren habe. Warum, darauf gibt er auch auf Nachfrage keine klare Antwort.

Die Aussagen lassen die Richter zweifeln

Die Staatsanwältin lässt in ihrem Plädoyer vier von fünf der Anklagepunkte fallen, da sie den Aussagen der direkten Nachbarin des Mannes keinen Glauben schenkt. Sie ergänzt aber: „Ich persönlich glaube schon, dass irgend etwas vorgefallen ist.“ Das reiche allerdings nicht für eine Anklage. Die Aussage der jüngeren Frau hält sie für weitgehend glaubhaft und fordert für die Tat gegen sie eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen.

Richter Hecken und die beiden Schöffen haben aber auch an den Aussagen dieser Zeugin „Zweifel“ und sprechen den Angeklagten frei. Ihnen sei ein entscheidendes Detail aufgefallen, das keinen Sinn ergeben habe. Beide Frauen wurden getrennt voneinander gefragt, warum sie nach anfänglichem Zögern schließlich zur Polizei gegangen seien. Beide gaben an, dass sie sich jeweils einer dritten Frau anvertraut und bei ihr von den Übergriffen des Mannes auf die jeweils andere Zeugin erfahren hätten. Doch das sei ein entscheidender Widerspruch, sagt Hecken: „Eine muss ja die Erste gewesen sein.“

