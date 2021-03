07:00 Uhr

Prozess: Woran starb der Dreijährige aus Dillingen?

Plus Das Augsburger Landgericht verhandelt gerade, ob ein 24-Jähriger Schuld am Tot eines Dreijährigen aus Dillingen hat. Im Prozess sagen Gutachter aus. Doch viele Fragen bleiben offen.

Von Michael Siegel

Ein Geständnis des Angeklagten gibt es nicht, aber den Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Ein 24-jähriger Mann aus Dillingen soll verantwortlich sein für den Tod des dreijährigen Sohnes seiner damaligen Lebensgefährtin. Er steht wegen Totschlags vor Gericht. Zur juristischen Bewertung ist das Augsburger Landgericht auf das Sammeln von Spuren, von Indizien angewiesen. Am achten Verhandlungstag schilderten ein Rechtsmediziner, ein Radiologe und ein Virologe ihre Eindrücke.

Zwei Bodys und einen Pullover, den der Bub vor seinem Tod getragen haben soll, sind vom Münchner Institut für Rechtsmedizin untersucht worden. Dabei konnten gemäß des 45-jährigen Biomechanikers auffällige Beobachtungen getätigt werden: So wurde im Bereich des Oberarms und der rechten Bauchseite im Inneren des Bodys vermehrt biologisches Material erkannt, das sich vom Rest der Innenseite des Kleidungsstücks abhebt und das beispielsweise durch einen Schlag oder Druck hätte verursacht werden können. Das Vorhandensein des vermehrten biologischen Materials könnte aber ebenso gut durch länger andauernden Druck oder beispielsweise durch Massieren entstanden sein, so der Gutachter auf Nachfrage.

Das Kind aus Dillingen war wohl schwer verletzt

Passend zu den erkennbaren Spuren an der Innenseite des einen der beiden Bodys wurden Spuren an der Außenseite des untersuchten Kinderpullovers gefunden. Auch hier fand sich überdurchschnittlich viel biologisches Material. Von wem das stamme, ob jenes im Inneren des Bodys des dreijährigen Buben oder jenes außen am Pullover vom Angeklagten, hätte durch eine anschließende DNA-Analyse verifiziert werden können. Dies sei jedoch von seinem Institut nicht zu veranlassen gewesen. Der Gutachter stellte klar, dass die Spur von Gewaltanwendung stammen könnte. Sicher nachweisen lasse sich so etwas aber nicht. Die nachweisbare Mehrung von biologischem Material könne, wie ausgeführt, auch andere Ursachen haben. Umgekehrt, so der Gutachter, könne es durchaus zu einer Gewalteinwirkung auf den Körper des Kindes gekommen sein, die auf der getragenen Kleidung keine von ihm nachweisbaren Spuren hinterlassen habe. Die Frage der Verteidigung, ob die drei untersuchten Kleidungsstücke vom später verstorbenen Buben am Tattag überhaupt getragen worden seien, blieb zunächst unbeantwortet.

Bereits mittags nach seinem Tod am 21. Oktober 2019 war der Körper des dreijährigen Buben in der Radiologie der Uni München untersucht worden. Der zuständige Arzt berichtete, dass man vor allem Einblutungen aufgrund von Verletzungen in der Darmwand des Kindes gefunden habe. Verletzungen von Knochen seien am Kind nicht nachweisbar gewesen. Als ursächlich für diese Art von Verletzungen am Darm sei ein traumatisches Ereignis, also ein Schlag oder Ähnliches, vorstellbar. Die Notfall-Operation, die nach der Einlieferung des bewusstlosen Kindes in der Augsburger Kinderklinik vorgenommen worden war, sah er nicht als Ursache für das am Leichnam zu erkennende Verletzungsbild.

Ein Virologe stellte Noroviren bei dem Dreijährigen aus Dillingen fest

Zuvor hatte ein Virologe des Pettenkofer-Instituts über eine Untersuchung von Gewebeproben auf virologische Spuren hin berichtet. Dafür habe sein Institut mehrere Gewebeproben des verstorbenen Kindes aus der Rechtsmedizin erhalten. Auffällig gewesen sei das Vorhandensein von Noroviren im Körpergewebe, das von einer einige Tage zurückliegenden Infektion herstammen könnte. Außer einem Nachweis von Stämmen des Herpesvirus, wohl aus einer zurückliegenden Infektion herrührend, sei virologisch nichts Weiteres gefunden worden. Ob das Kind durch die erkennbare Norovirus-Infektion zum Zeitpunkt seines Todes noch an entsprechenden Krankheitssymptomen gelitten haben müsse, könne er nicht einschätzen, so der Virologe.

