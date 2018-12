vor 55 Min.

Prozess gegen Embryonenspenden-Vermittler geht in nächste Runde

Vertreter des Netzwerks Embryonenspende aus Höchstädt müssen sich vor dem Landgericht verantworten.

Vor dem Dillinger Amtsgericht geht es in der Regel um Schlägereien leichterer Art, Trunkenheitsfahrten oder Kleinstmengen an Drogen. Dass ein Fall aus der Großen Kreisstadt die bundesweite Aufmerksamkeit der Juristenszene erfährt, ist außergewöhnlich. So geschehen im vergangenen März.

Das Online-Magazin Legal Tribune, spezialisiert auf Rechtsfragen aller Art, hat über einen Prozess in Dillingen berichtet. „Dass ein Angeklagter freigesprochen wird, weil schon das relevante Strafgesetz so unklar formuliert ist, dass es kaum als Grundlage für eine Verurteilung taugt, dürfte eine große Seltenheit sein“, schrieb das Juristen-Fachportal damals.

Was sich in Dillingen abgespielt hat, war in jeder Hinsicht besonders

Das, was sich im Frühjahr vor dem Dillinger Amtsgericht abgespielt hat, war in jeder Hinsicht besonders – nicht nur juristisch. Angeklagt waren drei Vorstandsmitglieder des „Netzwerks Embryonenspende“ mit Sitz in Höchstädt. Ihnen warf die Staatsanwaltschaft Augsburg die „missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken“ in 33 Fällen vor.

Es ging, vereinfacht gesagt, um die Frage, wann menschliches Leben beginnt –und auch um die Frage, wie ein Gericht zu urteilen hat, wenn der Tatbestand völlig klar ist, das zugrunde liegende Gesetz jedoch nicht (hier finden Sie Hintergründe zum Thema Embryonenspende).

Was das Netzwerk tut

Das Netzwerk verhilft Paaren, die weder natürlich noch mit einer Samenspende Eltern werden können, mithilfe von Embryonenspenden zum Kinderglück. Kinder, die daraus entstehen, sind als „Schneeflockenkinder“ bekannt. Der gemeinnützige Verein vermittelt das tiefgefrorene Genmaterial anderer Paare, das bei deren erfolgreichen Kinderwunschbehandlungen übrig geblieben ist.

Dabei kommen vor allem sogenannte „imprägnierte Eizellen“ zum Einsatz, Zellen also, bei denen sich die Kerne vor dem Einfrieren noch nicht vereinigt haben. Deren Weitergabe ist nach dem Urteil des Dillinger Amtsgerichtes unzulässig. Trotzdem sprach das Gericht die Angeklagten frei, diese konnten nicht wissen, dass sie gegen geltendes Recht verstoßen (lesen Sie hier mehr zum damaligen Prozess).

Die Staatsanwaltschaft legte damals Berufung ein. Am heutigen Donnerstag findet um 9 Uhr der Berufungsprozess vor dem Landgericht Augsburg statt. Die Angeklagten hoffen auf einen vollständigen Freispruch. Das Dillinger Urteil hatte zur Folge, dass das Netzwerk zuletzt zahlreiche Paare vertrösten musste. (ands)

