24.02.2020

Prügel während der Taxifahrt

Vorfall auf dem Weg nach Bissingen

Eine kuriose Autofahrt erlebte ein Taxifahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag: Zwei 27-Jährige fuhren am Sonntag gegen 3 Uhr morgens mit drei unbekannten Personen in einem Taxi von Nördlingen nach Bissingen. Aus ungeklärten Gründen kam es anschließend zum Streit, in dessen Verlauf der 27-Jährige mit der Faust in das Gesicht geschlagen wurde. Während die unbekannten Täter mit dem Taxi davonfuhren, musste der 27-Jährige vom Rettungsdienst ärztlich behandelt werden. Die Polizei Dillingen ermittelt wegen Körperverletzung. (pol)

