vor 46 Min.

Prügelei an einer Lauinger Tankstelle: Polizei sucht ein Opfer

Ein kurioser Vorfall hat sich am Samstagmorgen um 3 Uhr an einer Lauinger Tankstelle ereignet: Zwei Männer schlugen erst auf einen dritten Mann ein - und verletzten dann noch eine Frau am Kopf.

Drei Männer sind am Samstagmorgen gemeinsam im Taxi unterwegs gewesen. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet das Trio an der Tankstelle in der Lauinger Werner-von-Siemens-Straße dann um 3 Uhr morgens in einen Streit. Ein 18-jähriger Mann aus Wittislingen und ein 16-jähriger Dillinger schlugen dabei auf den bislang unbekannten Dritten ein. Lauingerin will schlichten und wird verletzt Eine 40-jährige Frau aus Lauingen, die sich ebenfalls dort aufhielt, wollte schlichten. Dabei wurde sie von einem der Männer gegen den Kopf geschlagen. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol) Lesen Sie dazu auch: Corona-Update: Die Inzidenz im Landkreis Dillingen steigt

