Prunksitzung der Laudonia: Ein Abend voller Highlights

Am Ende kommt das Publikum nicht mehr aus dem Staunen: Die vier Wurfakrobaten von Crazy Flights werfen nicht etwa Bälle oder Messer, sondern Männer über die Bühne in der Lauinger Stadthalle. Punktgenau landen die Akrobaten aus der Ukraine dann in den Händen ihrer Tanzpartner. Als dann zwei von ihnen einen Handstand machen, einer auf deren Köpfe steht und der vierte auf dem obersten noch einen Handstand vollführt, können die Besucher der Prunksitzung der Laudonia nicht mehr als Staunen und Applaudieren.

Aber zurück auf Anfang: Den macht in Lauingen traditionell die kleine Laudonia. Unter dem Motto „Tanz durch die Zeit“ zeigt das kleine Prinzenpaar Jannik I. und Janina I. als Musketiere, wofür sie so lange geübt haben. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr auch die neu gegründete Tanzgruppe der Lauinger „Minis“ zu sehen. Sie verzaubern das Publikum mit ihrer Darbietung als Cowboys und bekommen am Sonntagabend dafür mitunter den meisten Applaus. Der kleine Showtanz entführt das Publikum daraufhin in die Zeit des alten Ägyptens, die kleine Garde tanzt durch die prunkvolle Hoch-Zeit des Schloss Versailles in Paris und Tanzmariechen Laura Kitzinger zeigt schier unmögliche Verrenkungen, Flick-Flaks und Spagate, als sie über die Bühne tänzelt.

Beim kleinen Showtanz stürzt eine Hebefigur ein

Besonders bejubelt werden die ukrainischen Akrobaten von Crazy Flights.

Die „Teens4Motion“ tanzen durch die Zeit der Piraten: Diese entführen ein allseits beliebtes Mitglied des Unterwasservolks. Der Lauinger Nachwuchs baut beeindruckende Figuren. Nur einmal geht ein Raunen durch das Publikum, als eine der Hebefiguren zusammenbricht. Passiert ist den Tänzern aber wohl nichts: Sie rappeln sich gleich wieder auf und machen gekonnt weiter.

In diesem Jahr ehrt die Laudonia auch ein besonderes Mitglied: Helmut Zobel (den Laudonen besser bekannt unter dem Spitznamen „Futzi“) ist seit 50 Jahren aktives Mitglied, war bei den Hexen, im Wagenbau und im Vorstand aktiv und ist mittlerweile für das Vereinsheim verantwortlich. Für sein Engagement erhielt er bereits die höchste Auszeichnung des Bunds deutscher Karneval. Nun ist er auch Ehrenmitglied der Laudonia. Ihn belohnt das Publikum mit Standing Ovations.

Herta und Berta treten bei der Prunksitzung in Lauingen auf

Natürlich darf auch der große Hofstaat der Laudonia nicht fehlen: Julia II. und Marco I. schweben gemeinsam über die Bühne und die Garde tanzt ebenfalls auf hohem Niveau.

Dann bringt die Laudonia Hochkaräter auf die Bühne: Der Vogelmayer aus Straubing trägt Musikkabarett im perfekten Niederbayrisch vor. Mit seinen Liedern, unterbrochen durch so manchen Witz (etwa: „Wie nennt man einen 30-jährigen Taliban? Spätzünder.“), sorgt er bei den Allermeister für mehr als nur Schmunzeln. Später taucht mitten im Publikum das schrullige Großmutter-Doppelpack Herta und Berta (Joy Peters und Chris Kolonko) auf. Die Tratschweiber lästern erst über den am Sonntag aufziehenden Sturm Sabine („Brigitte oder Susie oder wie der heißt“) und sorgen dann vor allem mit schlüpfrigen Witzen aus dem Schlafzimmer für schallendes Gelächter.

Noch einmal hochkarätig wird es mit den Auftritten des Karnevalclubs Besenbinder Röttenbach. Dort gibt es nichts, was noch nicht ausgezeichnet wurde: Tanzmariechen Bianca Dürrbeck ist Deutsche Vize- und süddeutsche Meisterin, die Besenbindergarde ebenfalls. Dürrbeck zeigt Eleganz, Beweglichkeit und vor allem Ausdauer, als sie – stets mit einem Grinsen im Gesicht – förmlich über die Bühne fliegt. Die Garde wiederum tanzt in vollkommener Synchronität.

Das Highlight der Gastgesellschaft aber bietet der Auftritt des Schautanzes. Unter dem Motto „Top Secret“ zeigen die insgesamt 43 Tänzer, wieso sie nicht nur süddeutsche, sondern auch deutsche Meister sind. Verkleidet als CIA-Agenten und Aliens entführen sie das Publikum unter krachender Musik in die sagenumwobene Area 51. Kurz vor Schluss darf sogar der amerikanische Präsident mittanzen.

Bevor die Akrobaten von Crazy Flights das Publikum am Ende mit ruhig anmutenden Klängen und atemberaubenden Figuren in den Sonntagabend entlassen, tritt noch die Lauinger Showtanzgruppe auf. Nach vielen Auftritten in den vergangenen Wochen zeigen sie auch bei der Prunksitzung noch einmal all ihr Können: Ihre Hebefiguren im vorgeführten Kampf Gut gegen Böse reichen bis unters Dach. Von Erschöpfung ist da noch keine Spur.

