vor 36 Min.

Quarantänemaßnahmen im Pro Seniore aufgehoben

Im Obergeschoss seien alle Bewohner nun negativ getestet worden. Seit dem 11. Mai habe es keine Neuerkrankungen mehr gegeben. Allerdings gibt es noch einen neuen Todesfall zu beklagen

Grundsätzlich positive Nachrichten gibt es vom Pro Seniore in Bissingen zu vermelden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. So seien inzwischen alle positiv getesteten Bewohner bis auf eine Person, die sich bereits seit mehreren Wochen in stationärer Behandlung im Krankenhaus befindet und dort erst nach einer Genesung entlassen werde, wieder genesen.

Ein weiterer 73-jähriger Bewohner, der vorgestern kurzfristig stationär behandelt werden musste, sei in der Nacht vom 26. Mai allerdings im Krankenhaus Dillingen mit einem Covid-19-Nachweis leider verstorben. Er sei zuvor negativ getestet worden, schon lange immobil und in einem Einzelzimmer isoliert gewesen. Deshalb geht das Gesundheitsamt davon aus, dass sich weitere Bewohner nicht infiziert haben. Ungeachtet dessen werde das Gesundheitsamt sehr zeitnah erneut alle bislang negativ getesteten Bewohner und Mitarbeiter testen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der erneute Todesfall habe deshalb zunächst keine Auswirkungen auf die vom Gesundheitsamt zuletzt verfügten Maßnahmen. Von den positiv getesteten Mitarbeitern und deren Kontaktpersonen seien inzwischen bis auf wenige alle genesen. Diese seien aus der Quarantäne entlassen und dürfen wieder ihrer geregelten Arbeit nachgehen.

Im Hinblick auf die aktuelle Situation wurden vor kurzem im Pro Seniore für die letzten Bewohner die Quarantänemaßnahmen aufgehoben. So seien alle erkrankten Bewohner, die im Obergeschoss untergebracht waren, inzwischen genesen und negativ getestet worden.

Ebenso hätten alle Bewohner, die als Kontaktpersonen galten und in den Bereichen des Erdgeschosses isoliert waren, ihre 14-tägige Quarantänezeit überstanden. Seit dem 11. Mai seien keine Neuerkrankungen mehr aufgetreten. Alle Isolierbereiche konnten deshalb aufgehoben werden, so ein Sprecher des Landratsamtes. In der Konsequenz dürfen die Bewohner deshalb die Einrichtung jederzeit verlassen, müssten allerdings wie jeder andere die Mindestabstände einhalten und Masken tragen. Noch im Verlauf dieser Woche ist zum Abschluss der Maßnahmen eine Begehung durch das Gesundheitsamt vorgesehen.

Ungeachtet dessen müssen alle Schutzmaßnahmen, die das Infektionsschutzgesetz im Notfallplan Corona-Pandemie für Pflegeeinrichtungen vorsieht, sowohl von der Einrichtung selbst als auch von den Bewohnern sowie den Besuchern auch zukünftig beachtet und umsetzt werden.

Im Pro Seniore Bissingen wurde der erste Bewohner am 6. April positiv getestet. Im weiteren Verlauf sind insgesamt 71 von 87 Bewohnern positiv getestet worden. Die anderen 16 Bewohner wurden regelmäßig getestet, waren jedoch stets negativ.

Von den insgesamt 71 positiv getesteten Bewohnern seien 24 verstorben. 45 Bewohner seien wieder genesen und konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Im Landkreis Dillingen habe sich die Zahl der in Verbindung mit Covid-19 verstorbenen Menschen damit auf 27 erhöht. (pm, br) "Kommentar

