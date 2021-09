Queen-Sänger

07:00 Uhr

Freddie Mercury hätte heute 75. Geburtstag - unser Autor erinnert sich

Plus Als Freddie Mercury in den 1970ern in München ist, läuft ihm unser Autor über den Weg. Zum 75. Geburtstag des Queen-Sängers erinnert er sich an die gemeinsame Zeit.

Von Horst von Weitershausen

Es muss so Mitte der 1970er-Jahre gewesen sein, als mir Freddie Mercury in München buchstäblich über den Weg lief. In den Musicland-Studios von Giorgio Moroder im damaligen Arabella-Hochhaus gaben sich ob der für damals fabelhaften Aufnahmetechnik die Rockbands die Klinke in die Hand. So spielten um diese Zeit auch Deep Purple eine LP ein. Die Bandmitglieder hatten unweit des Studios das Haus meiner Schwester Gila von Weitershausen bezogen, da sie für längere Dreharbeiten nicht im Lande war.

