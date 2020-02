vor 53 Min.

Radfahrer übersehen

55-Jähriger muss ins Krankenhaus

In Dillingen ist es am Wochenende zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Ein 38-jähriger Autofahrer hat am Samstagvormittag gegen 10 Uhr beim Linksabbiegen am Kasernplatz in Dillingen ein entgegenkommendes Auto übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Nach Angaben der Polizei blieben sowohl der 38-Jährige als auch der 53-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos unverletzt. Bei dem Unfall entstand jedoch ein Gesamtschaden von insgesamt rund 8000 Euro.

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr stießen ein Radfahrer und ein Auto zusammen. Der 55-jährige Radfahrer war laut Polizeiangaben auf dem Georg-Schmid-Ring in Richtung Stadtmitte unterwegs, als aus einer Hofeinfahrt eine 22-jährige Autofahrerin rückwärts auf den Georg-Schmid-Ring herausfuhr und dabei den Radfahrer übersah. Der 55-Jährige stürzte daraufhin vom Rad und kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Dillingen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 600 Euro. (pol)

Symbolfoto: Alexander Kaya

