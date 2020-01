11.01.2020

„Radgarten“ gesperrt

Narrensprung am Sonntag in Lauingen

Am Sonntag, 12. Januar, findet der Lauinger Narrensprung statt. Zu diesem Ereignis werden laut Veranstalter Zünfte aus dem ganzen süddeutschen Raum anreisen. Aufgrund der hohen zu erwartenden Zahl von Teilnehmern wird die Faschingsgesellschaft Laudonia auf dem westlichen Teil des Parkplatzes „Radgarten“ (Rückseite der Sparkasse/Kolpinghaus), laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung, ergänzend zur Stadthalle ein zusätzliches Zelt zur Verpflegung der Hästräger und Zuschauer aufstellen. Der Aufbau des Zeltes findet am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr statt. Dafür muss dieser Teil des Parkplatzes gesperrt werden. Am Sonntag, 12. Januar, wird der gesamte Radgarten ab 11 Uhr gesperrt sein. Der Parkplatz steht somit für das Abstellen von Fahrzeugen nicht zur Verfügung. (pm)

