vor 52 Min.

Radkappe löst sich und prallt gegen entgegenkommenden Wagen

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen für mehrere Unfallfluchten, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben

Am Freitag um 17.25 Uhr wurde ein schwarzer Honda, der in der Tiefgarage an der Großen Allee abgestellt war, im Bereich des vorderen linken Kotflügels angefahren und beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Durch Videoaufzeichnungen konnte ermittelt werden, dass zum Unfallzeitpunkt eine Frau mit einem schwarzen BMW gegen den Honda gefahren war und floh, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ungewöhnliche Unfallflucht in Gundelfingen

In Gundelfingen kam es am Montag um 16.20 Uhr in der Medlinger Straße auf Höhe der Schäfstraße zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht. Von einem VW Beetle hatte sich eine Radkappe abgelöst. Diese prallte in die vordere Stoßstange eines BMW, der dem VW entgegenkam. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. In Lauingen wurde am Montag um 16.45 Uhr im Bereich des Oberangers ein schwarzer Audi A3 von einem unbekannten italienischen Lkw im Bereich der Motorhaube und der Frontstoßstange beschädigt. Schaden: 1500 Euro.

Bereits am Donnerstag vergangene Woche zwischen 17.45 und 20 Uhr wurde zudem in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe des Hallenbades ein grauer Opel Meriva angefahren und im Bereich der Fahrertür beschädigt. Vermutlich entstand die Beschädigung durch unachtsames Öffnen einer Fahrzeugtür. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/56-0 um Hinweise. (pol)

