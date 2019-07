06.07.2019

Radler und Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

In Dillingen verletzte ein Autofahrer beim Abbiegen einen Jugendlichen, in Lauingen fährt ein anderer eine Rentnerin an.

Ein Verkehrsunfall mit einem Radler hat sich am Freitag in Dillingen ereignet. Ein 56-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seinem Auto von einem Grundstück in den Georg-Schmid-Ring eingefahren. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei einen von rechts kommenden 16-jährigen Fahrradfahrer, der verbotener Weise den Gehweg benutzte. Der Jugendliche stürzte bei dem Zusammenstoß und erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde zur Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand laut Polizeibericht leichter Sachschaden.

79-Jährige bricht sich bei Unfall in Lauingen die Schulter

Auch in Lauingen wurde bei einem Abbiegeunfall eine Person verletzt. Ein 79-Jähriger Autofahrer hat eine gleichaltrige Fußgängerin übersehen und angefahren. Der Mann fuhr am Samstag gegen 10.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Brüderstraße in Richtung Herzog-Georg-Straße. Laut Polizei wollte er links in Richtung Dillingen abbiegen. Zur selben Zeit wollte eine 79-jährige Fußgängerin aus der Albertusstraße kommend den Kreuzungsbereich in Richtung Brüderstraße überqueren. Der Autofahrer übersah die Fußgängerin beim Abbiegen und erfasste sie mit dem Stoßfänger vorne links.

Die Frau stürzte und erlitt hierbei unter anderem vermutlich einen Bruch der linken Schulter. Die 79-Jährige kam nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Dillingen. Das Auto blieb bei dem Unfall unbeschädigt. (pol)

