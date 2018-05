vor 45 Min.

Radlerin stürzt nach einem Hundegerangel

Frau muss nach Unfall in Höchstädt ins Krankenhaus

Eine 60-jährige Fahrradfahrerin war am Dienstag um 11.50 Uhr mit ihrem Hund, den sie an der Leine geführt hatte, in Höchstädt auf einem Fuß- und Radweg zwischen der Herzogin-Anna-Straße und An der Bleiche in Richtung Exerzierplatz unterwegs. Aus einem Anwesen kam ein anderer Hund auf die 60-Jährige zugerannt. Wie die Polizei weiter mittelte, kam es zu einem Gerangel zwischen den Tieren. Die 60-Jährige stürzte dabei von ihrem Fahrrad. Sie wurde mit Verdacht auf Handfrakturen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 80 Euro. (pol)