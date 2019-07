24.07.2019

Radlerin wird in Dillingen von einem Auto erfasst

Betrunkener Fahrer ignoriert rote Ampel

Mit mittelschweren Verletzungen musste eine 84-jährige Fahrradfahrerin am Montagnachmittag per Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert werden, nachdem sie in Dillingen von einem Auto angefahren worden war. Der Unfall hatte sich gegen 16.40 Uhr ereignet. Die Seniorin überquerte mit ihrem Rad den Fußgängerüberweg in der Prälat-Hummel-Straße beim Einmündungsbereich zur Ziegelstraße in Richtung Große Allee.

Ein 56-jähriger Autofahrer, der die Ziegelstraße in Richtung Prälat-Hummel-Straße befahren hatte, überfuhr nach Angaben der Polizei die rote Ampel und touchierte mit seinem Wagen das Fahrrad der Seniorin. Die Frau stürzte daraufhin auf die Straße.

Weil der 56-Jährige nach Alkohol roch und ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 0,3 Promille ergab, musste sich der Mann Blut nehmen lassen.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (pol)

