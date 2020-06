vor 42 Min.

Radmuttern in Pfaffenhofen gelockert

Nach mehreren Vorfällen im Kreis Donau-Ries wurden nun auch in Pfaffenhofen die Radmuttern an einem Auto gelockert.

Ein 50-Jähriger verliert während der Fahrt den Hinterreifen.

Das hätte auch anders ausgehen können: Unbekannte haben die Radmuttern an einem Fahrzeug gelockert. Der 50-jährige Besitzer des betroffenen Suzuki aus Buttenwiesen befuhr am Freitag einen Feldweg bei Pfaffenhofen, als er plötzlich seinen hinteren, linken Reifen verlor. Am Pkw entstand ein Schaden von 500 Euro. Gegen den unbekannten Täter wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (pol)

Mehr aus dem Polizeibericht:

