Radweg, Car-Sharing und Jugendvertreter

In Hochstein und Unterbissingen stellen sich Kandidaten zweier Listen vor

Bei den beiden Wahlveranstaltungen in Hochstein und Unterbissingen stellten sich die Kandidaten der beiden Listen CSU-Bürgerblock und Christliche Bürger Unteres Kesseltal (CBU) vor. Versammlungsleiter Roman Bauer (CSU-Bürgerblock) konnte dazu jeweils zahlreiche Zuhörer begrüßen. Listenführerin Manuela Wanner (CBU) hob besonders hervor, dass erstmals zur Wahl des Gemeinderates in Bissingen eine Liste mit ausschließlich Frauen aufgestellt werden konnte. Anna-Maria Seiler und Michael Wanner informierten die Anwesenden über die Wahl und gaben wertvolle Tipps zum richtigen Wählen, damit der Stimmzettel gültig ist und auch keine Stimme verschenkt wird. Auch die zahlreichen Kreistagskandidaten aus den Reihen der beiden Listen CSU-Bürgerblock und CBU wurden anschließend vorgestellt.

Die Kandidaten(innen) Roman Bauer, Manuela Wanner, Anna-Maria Seiler, Johann Failer und Ingrid Eggenmüller griffen abwechselnd die Ziele der beiden Listen für die kommenden sechs Jahre und darüber hinaus auf. Unter dem Leitsatz „Heimat gestalten – das packen wir an!“ sollen sich die Bürger künftig aktiv in die Gemeindepolitik einbringen können, heißt es in der Pressemitteilung. Dies werde unter anderem durch die Umsetzung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes erfolgen. Dazu werden zu mehreren Themen Arbeitskreise gebildet, um Ziele und Maßnahmen für die Zukunft zu erarbeiten. Die im Gemeindeentwicklungskonzept aufgenommenen Projekte sind dann schrittweise umzusetzen.

Auch die Jugend solle organisatorisch in die Politik eingebunden werden, zum Beispiel durch Berufung eines Jugend-Vertreters in den Gemeinderat. Die Erhaltung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde sei den Kandidaten ebenso ein wichtiges Anliegen, wie ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für die Kinder und Senioren sowie der Ausbau sozialer Betreuungsstrukturen. Der Ausbau einer Radwegeverbindung von Bissingen ins Donautal über Warnhofen/Unterliezheim solle forciert und in der kommenden Wahlperiode fertiggestellt werden. Für eine nachhaltige und umweltfreundliche Gemeindepolitik werde bei öffentlichen Gebäuden (z.B. Schule) eine regenerative Energieerzeugung angeregt. Zum Thema „Kultur- und Freizeitangebote“ wurden unter anderem die Themen Car-Sharing, die Anschaffung eines gemeindlichen Fahrzeuges zur Nutzung von Vereinen und der Bau des Badeweihers Göllingen angesprochen. Auch über den Bau einer gemeinsamen Lagerhalle für örtliche Vereine zur Aufbewahrung von Vereinseigentum wurde diskutiert. Schließlich sei auch die gegenseitige Wertschätzung der Mitglieder des künftigen Gemeinderates ein wichtiges Anliegen aller Kandidaten(innen) von CSU-Bürgerblock und CBU. (pm)

