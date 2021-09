Bissingen

06:25 Uhr

Dieser Radweg führt durch den fürstlichen Wald bei Bissingen

Plus Der Bissinger Gemeinderat diskutiert über den aktuellen Planungsstand der neuen Verbindung nach Warnhofen. Auch die Ortsdurchfahrt in Oberliezheim ist Thema im Kesseltal.

Von Brigitte Bunk

Zwei Projekte, für welche die Zuschussanträge pünktlich vor dem 1. September bei der Regierung von Schwaben gestellt wurden, stellte Roman Bauer in der Sitzung des Marktgemeinderats Bissingen am Dienstagabend vor. Als Ratsmitglied, das gleichzeitig Chef der Tiefbauverwaltung am Landratsamt ist, erläuterte er die Planungen zum Radweg von Bissingen nach Warnhofen und zur Ortsdurchfahrt Oberliezheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen