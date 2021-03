vor 17 Min.

Rätseln, spazieren und austoben in Fristingen

Lösen Sie unsere Fragen auf einem Rundgang durch den Dillinger Ortsteil Fristingen.

Von Silva Metschl

Im Dillinger Ortsteil Fristingen lässt sich bei einem kleinen Spaziergang einiges entdecken – und unser Rätsel lösen.

Startpunkt ist die Kirche St. Blasius in der Demleitnerstraße. Über den Baderweg geht es in Richtung Ortsausgang.

Kurz vor der Staatsstraße führt der Sohlweg nach rechts an einem Teich vorbei zurück in das Ortsinnere. Dort geht es linkerhand über den Fürstenweg und an einigen Hunden vorbei weiter, bevor rechts die Südstraße abgeht.

Der Straße ein ganzes Stück folgend kommt an der Kreuzung mit der Tiergartenstraße eine Kapelle. Doch bereits zuvor gibt es eine Darstellung des Jesuskindes zu entdecken.

Auf dem Spielplatz am Mühlweg können sich Kinder austoben. Bild: Silva Metschl

An der Kreuzung nach links abbiegend geht es an Vorgärten und Stallungen vorbei über die Tiergartenstraße zunächst erneut Richtung Ortsausgang. Diesmal biegt der Rätselspaziergang allerdings vorher nach rechts in den Rebhuhnweg ab.

Am Ende des Weges ist die Langenbuchstraße erreicht. Dort geht es nach links und zunächst am Ortsschild vorbei. Doch bereits kurz dahinter biegt vor einem Gebäude ein Feldweg nach rechts ab. Dieser mündet in den Mühlweg, der an einem Spielplatz vorbei zurück ins Ortsinnere führt.

Auf der letzten Etappe geht es zunächst erneut ein Stück über die Langenbuchstraße. Dann allerdings führt die Ellenhartstraße direkt auf einen Fußweg zu, der in die Demleitnerstraße mündet. Damit ist auch die St. Blasius- Kirche wieder erreicht und der Rätselspaziergang zu Ende.

Die Fragen zum Spaziergang in Fristingen:

1. Wovor wird an einem Gartentor im Baderweg gewarnt?

A. Dachlawinen

B. Glätte

2. Für welchen Verein weht in der Südstraße eine Fanfahne?

A. FC Bayern München

B. FC Augsburg

3. Wann wurde die Kapelle erneuert?

A. 1730

B. 1883

4. Wie viele Küken sind auf einem Wandbild zu sehen?

A. Zwei

B. Eins

5. Dürfen Hunde auf den Spielplatz?

A. Nein

B. Ja

6. Welche Zahl steht unter der Sonnenuhr auf dem Kirchturm?

A. 1648

B. 1684

Die Auflösung: 1. A Dachlawinen, 2. A FC Bayern München, 3. B 1883, 4. B Eins, 5. A Nein, 6. B 1684.

