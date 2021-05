vor 31 Min.

Rätselspaziergang: Raus an die Luft mit einem Quiz in Glött

Plus Kinder können unterwegs mit den Eltern rätseln – und einen Spielplatz gibt es auch. Was es noch alles in der kleinen Gemeinde am Aschberg zu entdecken gibt.

Von Silva Metschl

Die nächste Station des Rätselrundgangs führt nach Glött. Am Rathaus beginnt der Spaziergang in Richtung Mühlstraße, vorbei an schön hergerichteten Gärten. An einem Haus sorgt eine gelb-weiße Markise für Sonnenschutz.

Themen folgen