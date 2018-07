00:39 Uhr

Raiffeisenbank Unteres Zusamtal sieht sich gewappnet

Im Vorstand gibt eine Veränderung. Außerdem ehrt die Bank Mitarbeiter

Die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal hat auch im 129. Jahr ihres Bestehens solide Zahlen präsentiert.

Vorstand Robert Sauer startete seinen Vortrag mit einem Geburtstagsgruß an einen Gründervater der Genossenschaften, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Dieses Jahr wird dessen 200. Geburtstag gefeiert. Sauer veranschaulichte die Entwicklung der bayerischen Genossenschaftsbanken 2017 im Spannungsfeld zwischen „Regulatorik-Flut“ und Nullzinspolitik.

Anschließend teilte Vorstand Bernhard Hopfner den Mitgliedern die wichtigsten Bilanzpositionen mit.

So konnte das Institut die Bilanzsumme um 4,3 Prozent auf 133,8 Millionen Euro steigern. Das Vertrauen der Kunden in ihre Bank spiegle sich wider in der Steigerung der Einlagen um 5,2 Prozent auf 89,8 Millionen Euro.

Die Kundenforderungen sind in den vergangenen fünf Jahren um 22 Prozent gestiegen. Das Wachstum war laut Hopfner in diesem Zeitraum getragen von starker Nachfrage aus dem gewerblichen Bereich, der Landwirtschaft und privater Bauherren. Die genossenschaftlichen Werte Mitgliederverpflichtung, Partnerschaftlichkeit, Transparenz, Solidarität, Bodenständigkeit und vor allem Vertrauen seien aktueller denn je und hätten zum guten Jahresabschluss beigetragen.

Bei den Verbundpartnern betreut die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal ein Kundenkreditvolumen von 35,9 Millionen Euro und ein Kundenanlagevolumen von 50,5 Millionen Euro.

Aufsichtsratsvorsitzender Martin Miller erinnerte an das schwierige Geschäftsumfeld mit immer stärkerer Regulierung und einer lange anhaltenden Niedrigzinsphase, der mit Kostenoptimierung begegnet werden müsse. Angesichts dieser Faktoren sei die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal gut aufgestellt, um sich der Herausforderungen der Zukunft annehmen zu können und ihren Wachstumskurs fortzusetzen.

Im Aufsichtsrat gab es eine Veränderung: Michael Kratzer wurde einstimmig in das Gremium gewählt. Auch Hans Kaltner bleibt in dem Gremium, er wurde wiedergewählt. Im darauffolgenden Grußwort bedankte sich Kaltner in seiner Funktion als Erster Bürgermeister von Buttenwiesen für die vertrauensvolle und nachbarschaftliche Zusammenarbeit und wünschte der Raiffeisenbank weiterhin viel Erfolg.

Für 60-, 50-, 40- und 25-jährige Mitgliedschaft konnten auch dieses Jahr zahlreiche Mitglieder geehrt werden. Auch der Serviceberaterin Anna-Lena Steiner wurde mit einem Präsent gratuliert – sie hat im Februar 2018 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau mit gutem Erfolg abgeschlossen. (pm)

