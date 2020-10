00:32 Uhr

Raiffeisenbank verbreitet Zuversicht

Wo sonst die Bissinger schwitzen, hielten die Mitglieder ihre Generalversammlung ab

Das gab es in der 129-jährigen Geschichte der Raiffeisenbank Bissingen bisher noch nicht: eine Generalversammlung nicht in einer Gaststätte mit Speis’ und Trank, sondern im nüchternen Rahmen einer Sporthalle. Die Corona-Pandemie, die schon im Frühjahr für eine Verlegung der jährlichen Versammlung in den Herbst gesorgt hatte, fordert nach wie vor ihren Tribut.

Dem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Neudert und Aufsichtsratsvorsitzender Barbara Bschorer wäre dies anders lieber gewesen, wie beide betonten. Begrüßt wurden Bürgermeister Stephan Herreiner, der ehemalige Vorstandsvorsitzende Franz Jall, das ehemalige Vorstandsmitglied Hans Ulrich und Zweiter Bürgermeister und Pressevertreter Helmut Herreiner.

Sich ungeachtet der unklaren und stark schwankenden Zukunftsprognosen nicht verunsichern zu lassen, lautete der Appell von Aufsichtsratsvorsitzender Barbara Bschorer. Sie dankte den Mitarbeitern des Instituts für ihren umsichtigen Einsatz zugunsten ihres Kundenstamms, der sich weiterhin nach oben bewege, wie Wolfgang Neudert mitteilen konnte. 42 neu aufgenommene Genossenschaftsmitglieder bedeuteten eine Gesamtzahl von 2509 Mitgliedern.

Beispielhaft hob er eine der wichtigen Kennziffern im Bankengeschäft hervor: Das betreute Umlagegesamtvolumen des Bissinger Instituts verzeichnete im Jahr 2019 ein Plus von 8,5 Prozent. Die Bilanzsumme insgesamt hat sich dabei auf 128 Millionen Euro erhöht. Die Gesellschafterversammlung in der Sporthalle beschloss angesichts des bilanzierten Jahresgewinns im Geschäftsjahr 2019 einstimmig eine Dividendenausschüttung in Höhe von 2,5 Prozent an die Mitglieder.

Einen großen Dank für 45 Jahre im Dienst der Raiffeisenbanken richtete Wolfgang Neudert an Franz Hurler, der den verdienten Ruhestand erreicht habe. Neu ins Mitarbeiterteam aufgenommen wurden Sophie Hurler und Vanessa Keis.

Außerdem komplettiert Heinrich Müller seit einigen Monaten das Vorstandsteam der Raiffeisenbank Bissingen. Heinrich Müller stellte sich der Versammlung selbst vor und ging kurz auf seinen beruflichen Werdegang mit den letzten Stationen in Holzheim/Weisingen und Bopfingen ein. Der Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, Ottmar Hurler, dessen Amtsperiode turnusgemäß endete, wurde anschließend einstimmig wieder in das Gremium gewählt. Ebenso einstimmig wurde Wolfgang Hörhammer neu als Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. (HER)

