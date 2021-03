13:30 Uhr

Rassismus: „Wir haben alle denselben Respekt verdient“

Zwei junge Frauen mit Mund-Nase-Schutz in einem innigen Moment. Am Montag beginnt die internationale Woche gegen Rassismus.

Die Schülerinnen Aria und ihre Schwester Roya leben im Landkreis Dillingen, stammen aber aus Afghanistan. Wie sie mit Rassismus umgehen.

Aria ist 17 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Afghanistan. Ihre Eltern haben im Iran geheiratet und lebten danach in Afghanistan. Auch Aria lebte einige Zeit im Iran.

„Dort werden Afghanen sehr schlecht behandelt. Das iranische Gesetz verbietet ihnen, ein Haus, ein Auto, ein Bankkonto oder eine SIM-Karte zu besitzen. Außerdem müssen sie regelmäßig hohe Summen bezahlen, um sich überhaupt im Land aufhalten zu dürfen. Wegen der Anfeindungen sind viele Afghanen dazu gezwungen, ihre Herkunft zu verheimlichen. An vielen Schulen werden Afghanen nicht angenommen.“ Inzwischen wohnt die 17-Jährige mit ihrer Familie im Landkreis Dillingen.

In Bus und Bahn erntet die Gymnasiastin oft schiefe Blicke

Seit diesem Schuljahr besucht sie die zehnte Klasse eines Gymnasiums. „Im Gegensatz zum Iran erlebt man in Deutschland nicht so häufig Rassismus, obwohl er manchmal auch spürbar wird. Zum Beispiel vermeiden es einige Fahrgäste, sich in öffentlichen Verkehrsmitteln neben Dunkelhäutige zu setzen.

Aria und ihre Schwester leben im Landkreis Dillingen. Sie stammen aus Afghanistan und berichten von ihren Erfahrungen mit Rassismus. Bild: N.M.

Vor allem in größeren Städten erntet man oft schiefe Blicke. Ein großes Problem für mich bestand auch darin, dass an einer Schule, die ich besucht habe, Kopftücher verboten waren und ich deswegen eine Mütze aufsetzen musste. Am Gymnasium darf ich mein Kopftuch tragen, was mich glücklich macht. Es fühlt sich viel besser an, so akzeptiert zu werden, wie man ist. Außerdem bin ich froh, die deutsche Sprache zu beherrschen.

Niemand sollte benachteiligt werden - egal wo er lebt

Denn nun kann ich mich verteidigen, wenn jemand mich ungerecht behandelt. Allerdings muss ich sagen, dass mir hier bisher mehr freundliche als unfreundliche Menschen begegnet sind.“ Aria bedankt sich bei ihren Eltern und bei allen, die sie unterstützt haben. „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass niemand mehr wegen seiner Hautfarbe, seiner Religion oder seiner Herkunft benachteiligt wird – irgendwo auf der Welt.“

Arias Schwester Roya besucht ebenfalls das Gymnasium. Der Alltag der 14-Jährigen besteht aus Schule, Familie und Freunden. „In meinem Alltag ist Rassismus nicht oft präsent. Aber an eine Situation kann ich mich gut erinnern: Sie passierte vor etwa zwei Jahren, als mein Vater noch keinen Führerschein hatte und meine Mutter und ich mit dem Bus gefahren sind. Die Busfahrerin guckte meine Mutter von Anfang an komisch an. Es lag wahrscheinlich daran, dass meine Mutter ein Kopftuch trägt.

"Wir haben alle Respekt verdient"

Als sie eine Fahrkarte kaufen wollte, war sie total unfreundlich meiner Mutter gegenüber und drehte sich am Ende zu einer älteren Dame, die vorne saß um und sagte: ‚Sie hat die Hälfte von dem, was ich gesagt habe, eh nicht verstanden‘, und grinste. Das hat meine Mutter sehr verletzt, aber sie sagte nichts dazu. Ich war damals jünger und habe mich nicht getraut, sie zu verteidigen. Heute würde ich anders reagieren. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es nicht zu solchen Fällen kommt. Denn egal, welche Hautfarbe man hat, oder welcher Religion oder Nationalität man angehört: Wir haben alle denselben Respekt verdient.“ (dz)

