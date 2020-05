vor 52 Min.

Rattengift an der Zusam

Beutel lagen im Uferbereich

Dieser Fund gibt Rätsel auf. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, entdeckte am Montag gegen 22 Uhr ein Mitglied des Fischereivereins Pfaffenhofen an der Zusam mehrere Beutel im Wasser. Diese lagen unter der Zusambrücke der Kreisstraße bei Feldbach im Uferbereich. Darin befand sich Rattengift der Marke Rodentizid. Einige der Beutel waren geöffnet und eine geringe Menge des Giftes gelangte in das Wasser. Martina Guß, die Leiterin der Polizei in Wertingen, erklärte auf Anfrage, dass der Flussbaumeister davon ausgeht, dass kein Schaden für die Umwelt entstanden sei.

Derzeit werde vermutet, dass sich die geringen Mengen des Giftes schnell verdünnt haben. Letztlich könne aber nicht abgeschätzt werden, ob es zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität gekommen sei. (pol)

bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise.

