vor 24 Min.

Realschule Lauingen: Hackschnitzelbunker brennt

Einsatzkräfte mussten in Lauingen zu einem Brand in einer Schule ausrücken.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen wurde am Montag gegen 20 Uhr auf Rauchentwicklungen an der Staatlichen Donau-Realschule in der Friedrich-Ebert-Straße in Lauingen aufmerksam. Der Rauch trat aus einem Hackschnitzelbunker an der Schule heraus.

Brand in Lauingen: Rund 25 Einsatzkräfte vor Ort

Durch die Feuerwehr Lauingen, die mit etwa 15 Einsatzkräften vor Ort war und die durch das Technische Hilfswerk mit etwa zehn Einsatzkräften unterstützt wurde, musste der Zugang zum Bunker geöffnet werden. Mittels eines Baggers wurde vom Technischen Hilfswerk anschließend der Inhalt des Hackschnitzelbunkers umgegraben, um an die Brandstelle zu gelangen.

Weggeworfene Zigarettenkippen wahrscheinlich Brandursache

Schließlich konnte eine Brandstelle mit angeschmorten Hackschnitzeln freigelegt und gelöscht werden. Als Brandursache wird derzeit von fahrlässig weggeworfenen Zigarettenkippen ausgegangen, die in den Schacht des Bunkers geworfen wurden und dabei den Schwelbrand verursachten. Auch im Umfeld des Bunkers lagen zahlreiche Zigarettenkippen herum. Dank des rechtzeitigen Einschreitens entstand nur ein geringer Sachschaden. (pol)

