Rechte von Kindern stärken

Aktionstag: Kinderschutzbund kritisiert aktuelle Lage

Zum Tag der gewaltfreien Erziehung am Donnerstag, 30. April, sieht der Kinderschutzbund Kreisverband Dillingen Eltern unter starkem Druck, der auch das Kinderrecht auf gewaltfreie Erziehung in der Corona-Pandemie gefährden kann. Die Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie werden vom Kinderschutzbund laut Pressemitteilung ausdrücklich unterstützt. Dennoch zeigen sich die Kinderschützer befremdet darüber, dass über die Aufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga oder die Eröffnung von Möbelhäusern engagiert diskutiert wird, während die Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien nur eine untergeordnete Rolle spielen würden. Das Bedürfnis nach Bewegung und Kontakt, das für die Entwicklung eines Kindes unabdingbar ist, darf nicht weiter derart eingeschränkt werden, heißt es.

„Wir greifen aktuell tief in die Grundrechte von Kindern ein: Wir isolieren sie von ihren Spielkameraden. Wir begrenzen sie in ihrem verbrieften Recht auf Bildung. Und wir enthalten ihnen ausreichend körperliche Bewegung vor. Auch das sind Formen der Gewalt. Es braucht eine Debatte darüber, wie wir Betreuungseinrichtungen und Schulen schrittweise baldmöglichst öffnen können“, so DKSB-Präsident Heinz Hilgers. Aus den Anrufen beim Elterntelefon wird den Mitarbeitern beim Kinderschutzbund Dillingen deutlich, dass immer mehr Eltern in großer Not sind, weil sie den Bedürfnissen ihrer Kinder nicht mehr gerecht werden können.

Der 30. April soll als Tag der gewaltfreien Erziehung daran erinnern, dass die gesamte Gesellschaft die Verantwortung für das gewaltfreie Aufwachsen von Kindern trägt. Zudem soll er Eltern ermutigen, sich Hilfe zu holen. Diese müsse auch im Landkreis Dillingen wieder verstärkt angeboten werden. (pm)

