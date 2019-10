vor 51 Min.

Redner-Weltrekord: Ein Dillinger mischt mit

In Wiesbaden halten 69 Referenten hintereinander Vorträge. Agenturbetreiber Heinrich Kürzeder ist in der Jury.

69 Redner haben jetzt für einen neuen Weltrekord in der Rednerbranche gesorgt! Noch nie zuvor hatten so viele Redner hintereinander ihre Vorträge präsentiert. Die ersten Weltrekorde stellte Hermann Scherer mit dem Internationalen Speaker-Slam in New York, München, Düsseldorf und Hamburg auf und konnte den bisherigen Rekord mit 68 Rednern nun in Wiesbaden brechen. Die Redner kämpften um die heiß begehrten Auszeichnungen in den Kategorien Social Media, Medien, Publikum und Redneragenturen.

Redner kämpfen gegeneinander und gegen die Uhr

Den Sieger in der Kategorie Redneragenturen vergab Heinrich Kürzeder, Inhaber der Dillinger Agentur 5-Sterne-Redner, laut Mitteilung eine der größten und erfolgreichsten Redneragenturen in Europa. An der Entscheidung, wer den Preis der Redneragenturen bekommen sollte, war auch der meist gebuchte Redner Deutschlands mitbeteiligt: 5-Sterne-Redner und Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky.

Bei dem Internationalen Speaker-Slam kämpften die Redner nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Uhr. So wie bei Poetry-Slams um die Wette gereimt und gerappt wird, hatte bei dem Internationalen Speaker-Slam jeder Redner nur fünf Minuten Zeit, das Publikum und die renommierte Fachjury mit seinem eigens konzipierten Vortrag zu überzeugen. Daraus entsteht ein spannender und abwechslungsreicher Vortragswettbewerb.

Redner haben eine Vorbildfunktion

Agenturinhaber Kürzeder fokussiert sich nicht nur in der Rednerbranche, auch die lokale Wirtschaft ist ihm ein persönliches Anliegen. Seit Jahren engagiert sich Kürzeder bei den Wirtschaftsjunioren und der IHK. Bei der Preisverleihung sprach er über die Bekämpfung des Fachkräftemangels und darüber, wie wichtig es sei, Jugendliche nicht zu unterschätzen und sie in ihren Fähigkeiten und Talenten zu fördern. Zukunftsforscher Janszky betonte, dass Redner eine große Vorbildfunktion einnehmen.

Die Anforderungen, die die Rednerbranchen-Kenner an einen Newcomer auf dem Rednermarkt stellen, erfüllt Lisa Reinheimer voll und ganz. Die Montessori-Lehrerin und Lerncoach aus Landau in der Pfalz (Siegerin in der Kategorie Redneragentur) begeisterte das Publikum und die Jury mit ihrem emotionalen Vortrag, der Handlungsempfehlungen für die Förderung von Jugendlichen enthielt und somit den Fachkräftemangel an der Wurzel packt. Als Lehrerin einer „Versagerklasse“ habe sie gelernt, dass jedes Kind Potenzial in sich versteckt hält und es nur die richtigen Techniken braucht, um aus einer negativen Lernspirale eine positive zu machen. Selbstwertgefühl und schulische Noten gehen ihren Worten zufolge Hand in Hand. (pm)

