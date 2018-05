05:00 Uhr

Reggae, Rasta und Recycling: Das war das Afrikafestival

Tausende Besucher erleben die diversen afrikanischen Kulturen, die Küche und die Kleidung hautnah. Warum afrikanische Gewürze ein besonderes Aroma entfalten.

Von Alexander Millauer

„Je weiter ins Innere Afrikas man fährt, desto schärfer wird es“, sagt Dirk Nowak. Um ihn herum reihen sich an seinem Stand beim Afrikafestival in Birkenried verschiedenste Gewürzsorten aneinander. „Am liebsten ist mir Chakalaka“, schwärmt Nowak, denn das sei am vielfältigsten einsetzbar. Riecht man daran, treffen in der Nase unter anderem die Aromen von geräuchertem Paprika, Kümmel, Koriander und Karotte aufeinander und verursachen eine wahre Aromen-Explosion. „Durch die Sonneneinstrahlung sind die afrikanischen Gewürze viel intensiver“, erklärt Nowak.

Seit 13 Jahren beschäftigt er sich mit den Gewürzen, bezeichnet sich selbst als Aussteiger – zuvor arbeitete er in einer großen Firma in der EDV-Abteilung. Regelmäßig ist er auf Afrikafestivals wie hier in Birkenried unterwegs, spricht mit den Einheimischen aus Afrika und kauft deren Gewürze.

Einer, der aus dem Senegal stammt und an diesem verlängerten Pfingstwochenende handgefertigte Produkte aus seiner Heimat präsentiert, ist Samba Camara. Mit Kronkorken wurden Lampenständer, Spielzeugautos oder eine Rolle für WC-Papier gefertigt. Auch Blechdosen kommen bei der Herstellung dieser Produkte oft zum Einsatz. „Das würde ja sonst alles im Müll landen“, erklärt Camara. Die Recycling-Produkte stammen vor allem aus dem Senegal und aus Mali. „Die werden von Künstlern hergestellt, die auch davon leben können“, sagt Camara.

Besonders die Bronze- und Holzskulpturen, die an Camaras Stand verkauft werden, ziehen viele Besucher in den Bann. Die Schädel aus Bronze und Holz seien ein wichtiger Teil der westafrikanischen Kultur, erklärt Camara. Sie kämen oft bei Festen zum Einsatz.

Aus den Boxen, die den weitläufigen Platz in Birkenried säumen, läuft angenehme Reggae-Musik. Der Duft von Couscous, Lamm oder Koriander liegt in der Luft. Doch das Afrikafestival in Birkenried bietet noch mehr als Einblicke in die diversen afrikanischen Küchen oder in die afrikanische Kunst – auch die Musik spielt eine wichtige Rolle. Darum treten an den vier Tagen immer wieder Musiker auf – locker-leichter Reggae-Sound erklingt dann im Kulturgewächshaus in Birkenried, während die Besucher ihre Hüften im Takt der Musik kreisen lassen.

Ein kurzer Abstecher in die afrikanischen Kulturen für die meisten Besucher, aber vielleicht fand sich anschließend doch der ein oder andere Aussteiger – wie Dirk Nowak.

