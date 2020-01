vor 52 Min.

Rehasport: Ein neuer Verein in Gundelfingen

Der Verein Rehasport soll in Gundelfingen Anlaufstelle für Menschen mit gesundheitlichen Problemen sein. Das ist geplant.

In Gundelfingen gibt es eine neue Anlaufstelle für Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Vor kurzem haben Christian Deisler, Lena Bendele und Corinna Keller den Verein Rehasport Gundelfingen aus der Taufe gehoben. Er will sich laut Pressemitteilung um Menschen mit orthopädischen Einschränkungen kümmern. Konkret sind das Einschränkungen, die nach Verletzungen oder Operationen an Hüften, Knien, Wirbelsäule oder auch Schultern entstanden sind.

Vertrauen in den Körper geben

Mit derzeit fünf Kurseinheiten pro Woche sollen Betroffene in den Räumen von Premio-Fitness in der Professor-Bamann-Straße nicht nur für den Alltag fit, sondern auch schmerzfrei gemacht werden. Dafür steht funktionelles Training mit und ohne Kleingeräten auf dem Programm, so Vorsitzende und Trainerin Corinna Keller: „Der Rehasport dient dazu, den Menschen wieder Vertrauen in ihren Körper zu geben. Dabei spielt Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Reaktionsfähigkeit eine wichtige Rolle.“ Aber auch Übungen zur Körperwahrnehmung und Entspannung kommen in den 45-minütigen Einheiten nicht zu kurz.

Rehasport Gundelfingen mit sieben Trainern

Aktuell unterstützen sieben Trainer das Angebot. Drei davon sind für den Bereich „Rehasport“, die weiteren für Rücken, Faszien, World Jumping und Pilates zuständig. Die Rehakurse werden nach der Ausstellung einer Rehasport-Verordnung durch den Hausarzt und anschließender Genehmigung der Krankenkasse komplett von dieser übernommen. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder sollen von dem neuen Angebot profitieren. Angesprochen werden Sechs- bis 14-jährige, die mit Haltungsschwäche, Übergewicht und Bewegungsmangel zu kämpfen haben. Vorsitzende und Coach Lena Bendele macht aber klar, dass ein Kurs beim Rehasportverein nur der Anfang ist. „Eigenverantwortliches, individuelles Training – nicht nur Bewegung – ist für eine langfristige Lebensqualität unumgänglich.“

Bürgermeisterin Miriam Gruß begrüßt jedenfalls das neue Angebot in ihrer Stadt: „Ich freue mich, dass sich dieser neue Verein in der Stadt gegründet hat und das weitreichende Bewegungsangebot weiter ergänzt wird.“ Weitere Informationen unter Telefon 09073/997755. (pm)

