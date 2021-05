Mann stolpert in Reistingen über einen Stein und muss ins Krankenhaus

Ein kleines Missgeschick hatte für einen 41-Jährigen bei Umbauarbeiten in Reistingen schlimme Folgen.

Der Mann war am Montag mit Umbauarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in der Alte-Burg-Straße im Ziertheimer Ortsteil Reistingen beschäftigt. Wie die Dillinger Polizei weiter mitteilte, stolperte der 41-Jährige um 9.35 Uhr dabei über einen Stein.

Der Mann wurde ins Dillinger Krankenhaus gebracht

Er fiel zu unglücklich, dass er nicht nur Schürfwunden erlitt, sondern auch Frakturen an beiden Händen. Mit dem Rettungswagen wurde der Mann dann ins Dillinger Krankenhaus gebracht. (pol)

