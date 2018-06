vor 35 Min.

Rekord: Arbeitslosenquote sinkt auf 1,5 Prozent

In diesem Betrieb lernt der Azubi das Herstellen von Metall- und Stahlbaukonstruktionen. Gerade auch in diesem Berufszweig gibt es viele freie Stellen.

Im Landkreis Dillingen suchen 845 Menschen eine Arbeit. Parallel dazu hat die Zahl der offenen Stellen im Agenturbezirk ebenfalls einen neuen Höchststand erreicht.

Der Wonnemonat beschert erneut Rekorde am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote sank im Agenturbezirk Donauwörth (Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm) im Mai um einen 0,1 Prozentpunkt und liegt nun beim deutschlandweit niedrigsten Wert von 1,7 Prozent (Vorjahr: 2,0 Prozent.) Zum Stichtag waren 5219 Arbeitslose gemeldet (minus 257 zum Vormonat, minus 786 zum Vorjahr). „Der Arbeitsmarkt in unserer Region stellt sich auch im Mai prächtig dar. Die Arbeitslosenquote ist nochmals gesunken, und wir haben den absolut niedrigsten Bestand an Arbeitslosen seit über 30 Jahren“, sagt Christine Jung, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Im Landkreis Dillingen sank die Arbeitslosenquote im Mai nochmals um 0,2 Prozentpunkte und liegt nun beim Wert von 1,5 Prozent (Vorjahr: 2,0 Prozent.) Zum Stichtag waren 845 Arbeitslose gemeldet (minus 101 zum Vormonat, minus 232 zum Vorjahr). „Fast alle Personengruppen konnten die guten Rahmenbedingungen für sich nutzen. Vor allem Jüngere, aber auch Ältere, Ausländer und Menschen mit Handicap konnten von der Einstellungsbereitschaft der Firmen profitieren“, berichtet Jung. Für die Firmen im Landkreis werde es immer schwieriger, die passenden Mitarbeiter zu finden.

Die Zahl der gemeldeten Stellen liegt mit über 800 weiterhin auf einem hohen Niveau. Fachkräfte werden von den Betrieben dringend gesucht. „Sehr wichtig ist dabei, dass die Firmen unsere Unterstützungsmöglichkeiten nutzen, um eigene Mitarbeiter zu Fachkräften auszubilden. Unter bestimmten Voraussetzungen können Lehrgangskosten und Lohnkostenzuschüsse gewährt werden. Eine Kontaktaufnahme mit der Arbeitsagentur lohnt sich auf jeden Fall“, betont Jung. Auch auf dem Ausbildungsmarkt sieht es für die Bewerber sehr gut aus. Im Mai standen im Landkreis 210 Ausbildungssuchenden insgesamt 333 unbesetzte Ausbildungsstellen zur Verfügung. Die Pressesprecherin appelliert an die Jugendlichen, die bisher noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben, bei ihren Bewerbungsaktivitäten noch mal Vollgas zu geben: „Es sind noch viele attraktive Angebote an Ausbildungsstellen da, und unsere Berufsberater helfen sehr gerne bei Fragen rund um die Ausbildungssuche.“

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahre betrug die Arbeitslosenquote im Mai 1,9 Prozent. Das entsprach 373 Personen. 195 ausländische Arbeitslose waren im Mai gemeldet. Die Anzahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung (98 Personen) ging um 9,3 Prozent (absolut zehn Personen) zurück. 213 Personen sind seit über einem Jahr ohne Beschäftigung bzw. langzeitarbeitslos. 63 Jugendliche im Alter zwischen 15 bis unter 25 Jahren waren gemeldet, 20 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote für Jugendliche betrug 0,9 Prozent.

Im April begaben sich im Landkreis Dillingen 425 Personen neu auf die Suche nach einer Arbeitsstelle, 23 Personen weniger als im Vormonat. Zudem konnten 522 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 52 weniger als im April. Zur Besetzung meldeten Arbeitgeber insgesamt 818 offene Stellen (18 weniger als im Vormonat und 61 mehr als im Mai 2017). Davon waren 603 Stellen in Vollzeit, 93 in Teilzeit und 122 in Voll- oder Teilzeit gemeldet.

Insgesamt gibt es in allen vier Landkreisen des Agenturbezirks Donauwörth laut Jung fast 6500 gemeldete offene Stellen. Das sei ein absoluter Höchststand. Unverändert wurden fast in allen Bereichen Fachkräfte, aber nur wenige Helfer, gesucht. Insbesondere in folgenden Berufen/Bereichen: Metallbearbeitung und Metallbau, Maschinen- und Fahrzeugtechnik, Logistik und Lagerwirtschaft, Verkauf und in den medizinischen Gesundheitsberufen. 26,3 Prozent der Stellen wurden von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet. Von den 845 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 453 Personen (minus 45 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 392 Personen beim Jobcenter Dillingen (minus 56 zum Vormonat) gemeldet.

„Die sehr guten Rahmenbedingungen konnten alle Personengruppen für sich nutzen. Besonders Jüngere, aber auch Ältere, Ausländer und Menschen mit Handicap konnten von der Einstellungsbereitschaft der Firmen profitieren“, sagt Christine Jung, Pressesprecherin bei der Agentur für Arbeit. „Bei den Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind, ist eine erfreuliche Entwicklung zu beobachten. Der Bestand hat sich seit dem Vorjahr um 16,5 Prozent (absolut 216 Personen) verringert.“ (pm)

Themen Folgen