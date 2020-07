10:05 Uhr

Rennradler bleibt mit Hals in Weidezaunband hängen

Wegen eines Weidezaunbands, das in Fultenbach über eine Fahrbahn gespannt war, hat ein 62-jähriger Rennradfahrer am Donnerstagmorgen Verletzungen erlitten.

Eine Pferdebesitzerin hatte in Fultenbach ein Weidezaunband von einer Koppel zur anderen über eine Fahrbahn gespannt. Dies wurde einem Radler zum Verhängnis.

Wegen eines Weidezaunbands, das in Fultenbach über eine Fahrbahn gespannt war, hat ein 62-jähriger Rennradfahrer am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen erlitten. Der Mann musste mit dem Rettungswagen in das Dillinger Krankenhaus gebracht werden.

Radler fuhr vom Klosterberg zur Staatsstraße hinab

Der 62-Jährige war gegen 6.15 Uhr vom Klosterberg in Fultenbach in Richtung Staatsstraße 2032 hinabgefahren. Dort hatte nach Angaben der Polizei eine Pferdebesitzerin ein Weidezaunband quer über die Fahrbahn gespannt, um ihre Pferde von der einen zur anderen Koppel auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu führen.

Mann fällt rückwärts vom Rad auf die Straße

Der Rennradler fuhr in das Band hinein und blieb mit dem Hals darin hängen. Durch die Wucht des Aufpralls fiel der 62-Jährige rückwärts von seinem Rad auf die Straße. Gegen die Pferdehalterin wird jetzt laut Polizeibericht wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt. (pol)

