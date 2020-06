14.06.2020

Rennradler verletzt sich bei Unfall in Bächingen schwer

Ein Rennradler ist in Bächingen gestürzt.

Der Mann wurde von Passanten aufgefunden. Die Polizei Dillingen meldet auch einen Einbruchsversuch in Höchstädt.

Mittelschwere Verletzungen zog sich ein 66-Jähriger am Freitagnachmittag bei einem Fahrradsturz in Bächingen zu. Der in einem Nachbarlandkreis wohnhafte Mann war mit seinem Rennrad auf dem Weg entlang der Brenz zwischen Sontheim und Bächingen unterwegs. Der Radler wurde auf Höhe der Buchenlandstraße von Passanten aufgefunden und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Günzburg gefahren.

Baumarkt Dillingen: Fahrerflucht auf dem Parkplatz

2000 Euro Schaden verursachte ein 69-Jähriger am Freitag auf dem Kundenparkplatz eines Baumarkts in der Dillinger Otto-Hahn-Straße. Er fuhr mit seinem Wagen gegen einen geparkten Opel – und suchte unverrichteter Dinge das Weite. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, über das abgelesene Kennzeichen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Ein Fahrerflucht-Verfahren droht.

Polizei Dillingen sucht Zeugen für Einbruch in Höchstädt

Zu einem Einbruchsversuch kam es bereits am Donnerstag zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht in Höchstädt „An der Kohlplatte“. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, die massive Holztür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Weil er an seinem Unterfangen scheiterte, flüchtete er und blieb unerkannt. Die Polizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

Am Altglascontainer in der Donauwörther Straße

Die Polizei sucht auch nach einem etwa 30 Jahre alten, 1,80 Meter großen, schlanken, braun gebrannten Mann, der am Freitag gegen 13.20 Uhr am Altglascontainer in der Donauwörther Straße (Dillingen) aus seinem weinroten Geländewagen unerlaubt Müll abgeladen hat. (dz/pm)

