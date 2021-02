vor 34 Min.

"Rennstrecke" in Lauingen soll saniert werden - Grüne üben Kritik

Der Landkreis will die Gundelfinger Straße in Lauingen sanieren. Doch der Plan stößt auf Kritik. Die Grünen fordern, die Pläne zu überdenken und eine „zukunftsfähige Lösung“ zu erarbeiten.

Der Landkreis will in diesem Jahr die Gundelfinger Straße in Lauingen sanieren. Vom Beginn der Ortsdurchfahrt von Gundelfingen kommend bis zur Kreuzung Riedhauser Straße/ Herzog-Georg-Straße wird die Deckschicht abgefräst und erneuert, die seitlichen Entwässerungsrinnen, derzeit bestehend aus fünfzeiligen Granitrinnen, werden ausgebaut und durch Gussasphaltrinnen ersetzt sowie die Markierungen erneuert. Gleichzeitig, so heißt es beim Landratsamt, werden Radfahr-Schutzstreifen richtliniengemäß markiert. Bereits im Sommer sollen die Maßnahmen durchgeführt werden. Doch nicht alle sind mit den Plänen einverstanden.

Der Ortsverband der Grünen Lauingen kritisiert die Maßnahme in einer Pressemitteilung. Die bisherige Spurführung von drei Spuren für den Verkehr werde auch nach der Sanierung beibehalten. Die Straße, so heißt es in der Pressemitteilung, entstand im Zeitgeist der 1970er-Jahre, damals gab es noch die B16, welche zur vierspurigen Straße ausgebaut wurde. Mitte der 1990er-Jahre wurde die Straße auf Initiative der Anwohner auf drei Spuren reduziert, um so die Unfallgefahr zu minimieren. Die Breite der Fahrbahn ist jedoch immer noch die einer vierspurigen Straße. Um die Gundelfinger Straße gefahrlos zu überqueren, steht den Fußgängern eine Fußgängerampel an der Riedhauser Straße und 1,3 Kilometer weiter stadtauswärts an der Abbiegung zur Berufs-/Realschule zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung. Dazwischen gibt es keinerlei Querungshilfen für Fußgänger.

"Für Stadtentwicklung Lauingens ist mit dieser Sanierung nichts gewonnen"

Südlich der Straße zieht sich ein großes Wohngebiet bis hinauf zur Friedrich-Ebert-Straße. Für Eltern, die ihre Kinder im Kindergarten St. Martin abholen und anschließend die Gundelfinger Straße überqueren müssen, ist dies ein gefährliches Unterfangen, da die Geschwindigkeit der Fahrzeuge sehr oft zu hoch ist, so die Grünen. Das Gleiche gilt für Senioren, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Auch für sie ist die Querung der Straße eine Herausforderung.

Sollten die Pläne des Kreises zur Sanierung umgesetzt werden, so hat Lauingen nach Ansicht der Grünen weiter für Jahrzehnte ein Straßenkonzept, das aus dem vorigen Jahrhundert stammt. Für die Stadtentwicklung Lauingens ist mit dieser geplanten Sanierung nichts gewonnen. Durch den Wegfall der dritten Spur und dafür Pflanzung einer Baumallee könnte der Verkehr verlangsamt und das Stadtklima in heißen Sommern verbessert werden.

Die Gundelfinger Straße in Lauingen war auch schon Thema im Stadtrat

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Der Ortsverband der Grünen in Lauingen fordert den Kreis und insbesondere Herrn Landrat Schrell auf, diese Sanierung noch zu überdenken und in dieser geplanten Art zu stoppen. Sollten die Mittel für eine andere Art der Sanierung derzeit nicht zur Verfügung stehen, so fordern wir, das Projekt auszusetzen, bis eine zukunftsfähige Lösung für Lauingen möglich ist. Lieber jetzt nichts tun, als für die Zukunft falsche Weichen zu stellen.“

Fraktionsvorsitzender Rolf Brenndörfer brachte das Thema bereits in der jüngsten Stadtratssitzung vor. Er sagte mit Blick auf die Gundelfinger Straße: „Das war damals schon eine Rennstrecke und es ist heute noch eine.“ Die Straße sei der Eingang nach Lauingen, entsprechend müsse sie auch aussehen. „Braucht es wirklich drei Fahrstreifen?“ Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) entgegnete darauf, sich noch mal mit dem Landratsamt austauschen zu wollen.

Was das Landratsamt sagt

Vonseiten des Landratsamts heißt es zu dem Thema: „Grundsätzlich ist die Gundelfinger Straße in einem funktionstüchtigen Zustand, sodass für den Landkreis kein Anlass für eine bauliche Umgestaltung besteht, zumal in Bezug auf die Markierung der Radfahr-Schutzstreifen einem wichtigen Anliegen der Stadt Rechnung getragen wird.“ (pm/mayjo)

